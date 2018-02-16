Лига Европы. «Спартак» — «Атлетик» — 1:3. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 18:51, 16.02.2018 0 В центре вниманияРепортажиФото Поход за кубком начался неудачно. Луис Адриано выше всех. Футболисты «Спартака» с интересом наблюдали за соревнованиями испанских бегунов Выездные фанаты были активны. Луису Адриано было скучно. Он решил поиграть в Златана Ибрагимовича «Спартаку» не хватило роста Смотря на игру свой команды, Каррера мечтал о том, чтобы выйти на поле и помочь Адриано готов взлететь. Каратэ-пацан. Арбитр утомился. Бильбао на выезде. «Спартак» так и не понял, как пробить испанских гостей. Артем Ребров команду не выручил. А как тебе такое, Илон Маск? «Атлетик» был на шаг лучше во всем. «Только не смотри на игру Кутепова, не надо! Нам еще домой лететь!» Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: