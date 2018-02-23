Лига Европы. «Локомотив» — «Ницца» — 1:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 18:22, 23.02.2018 0 РепортажиФото Именно так французы пролетели мимо 1/8 Это чувство, когда смотришь на мяч, который не можешь достать… Игорь Денисов радостно побежал на церемонию жеребьевки 1/8 Лиги Европы Фернандеша и Ари проверяют на дальтонизм Семин тщательно скрывал скамейку запасных от соперника Марио Балотелли только что узнал, что Путин не живет в Кремле Это табло сломалось, несите новое Французы были раздавлены на каждом участке поля Французы приехали поддержать своих, не зная, что в Москве будет настолько холодно *Очередная смешная шутка про варежку Семина* Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: