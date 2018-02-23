Лига Европы. «Локомотив» — «Ницца» — 1:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Именно так французы пролетели мимо 1/8
Это чувство, когда смотришь на мяч, который не можешь достать…
Игорь Денисов радостно побежал на церемонию жеребьевки 1/8 Лиги Европы
Фернандеша и Ари проверяют на дальтонизм
Семин тщательно скрывал скамейку запасных от соперника
Марио Балотелли только что узнал, что Путин не живет в Кремле
Это табло сломалось, несите новое
Французы были раздавлены на каждом участке поля
Французы приехали поддержать своих, не зная, что в Москве будет настолько холодно
*Очередная смешная шутка про варежку Семина*
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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