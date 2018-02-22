Лига Европы. ЦСКА — «Црвена Звезда» — 1:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 13:21, 22.02.2018 0 РепортажиФото Болельщики ЦСКА вспомнили всех своих европейских союзников: ЦСКА София, «Партизан», ПАОК Салоники и «Видзев» Лодзь. Алан Дзагоев стал главным героем встречи. Владан Милоевич и его 11 белградцев. Как ни крути, а все равно получается красиво. С отсутствием Александра Головина роль диспетчера выпала на Алана Дзагоева. Сергей Игнашевич даже в 38 лет способен закрыть позицию центрального защитника. Сцена из «Титаника». Гол Алана Дзагоева, а счет — на его футболке. Армейские болельщики победили холод. Марио Фернандес играл настолько цепко в обороне, что просто склеил волосы с белградским футболистом. Константин Кучаев вновь выступил в роли левого флангового защитника Витиньо — самый активный игрок встречи. В борьбе Понтуса Вернблума и Бена Набуана. Победителем вышел швед. Виктор Гончаренко настоял на том, чтобы отблагодарить судей. Футболисты «Црвена Звезды» со слезами на глазах благодарили болельщиков за поддержку. Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: