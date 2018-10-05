Лига Европы. 2 тур. «Спартак» — «Вильярреал» — 3:3. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 14:21, 05.10.2018 0 ГлавноеРепортажиФото Типичный ужин игроков «Вильярреала» «Ну что, 3:3 и по домам?» Фернандо пытается заработать очередной спасительный штрафной Дмитрий «каратэ-пацан» Комбаров Когда отгрузил мяч в девятку Так болельщики «Спартака» праздновали три раза Желтая атака Вечерние огни столицы Октябрьская Москва не привлекла толпы испанских фанатов Фото, на котором есть зрители Парагвайский взлет Блок Зе Луиша Фернандо пародирует бойцов MMA Идет борьба Рука раздора Здесь могла быть ваша реклама Теперь у Максименко появилось еще одно неприятное воспоминание в карьере Так выглядит боль Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: