Лига Европы. 2 тур. «Спартак» — «Вильярреал» — 3:3. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Типичный ужин игроков «Вильярреала»
«Ну что, 3:3 и по домам?»
Фернандо пытается заработать очередной спасительный штрафной
Дмитрий «каратэ-пацан» Комбаров
Когда отгрузил мяч в девятку
Так болельщики «Спартака» праздновали три раза
Желтая атака
Вечерние огни столицы
Октябрьская Москва не привлекла толпы испанских фанатов
Фото, на котором есть зрители
Парагвайский взлет
Блок Зе Луиша
Фернандо пародирует бойцов MMA
Идет борьба
Рука раздора
Здесь могла быть ваша реклама
Теперь у Максименко появилось еще одно неприятное воспоминание в карьере
Так выглядит боль
Поделиться:

Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лига чемпионов. 2 тур. ЦСКА — «Реал» — 1:0. Москва. Стадион «Лужники». 2 октября 2018 г.

Лига чемпионов. 2 тур. ЦСКА — «Реал» — 1:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Лига чемпионов. 2 тур. «Локомотив» — «Шальке» — 0:1. Москва. «РЖД Арена». 3 октября 2018 г.

Лига чемпионов. 2 тур. «Локомотив» — «Шальке» — 0:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

РПЛ. 5 тур. «Спартак» — «Динамо» — 2:1. Москва. «Открытие Арена». 25 августа 2018 г.

РПЛ. 5 тур. «Спартак» — «Динамо» — 2:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 