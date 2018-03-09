Лига Европы. 1/8 финала. ЦСКА — «Лион» — 0:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
1812? Повторим?
Мемфис Депай сделал единственный в матче голевой ассист, но просили голландца о другом.
Ткачи — трюкачи.
Футболисты и зрители почтили память недавно скончавшегося капитана «Фиорентины» Давида Астори.
Из-за отсутствия Марио Фернандеса Константин Кучаев сместился на правый край.
Ахмед Муса действовал в атаке с Понтусом Вернблумом.
И без особых успехов.
Понтус сцепился с самым скандальным игроком «Лиона» — Антони Лопешом.
Большую часть матча Ахмед Муса провел в таком положении.
Перед игрой нужно как следует размяться.
Российские газоны такие мягкие.
«Лион» почти не создал моментов, но хорошо поданный угловой, вывел ткачей в лидеры.
«Лион» технично перестроился на игру в контратаку.
А ЦСКА так и не смог пробить оборону французов.
Александр Головин был лучшим по движению: постоянно двигал мяч вперед, но атаке не хватило остроты.
Зато «Лион» без труда довел матч до победы.
Выезд в Лион станет определяющим.
Для армейцев еще ничего не потеряно.
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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