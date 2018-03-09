Лига Европы. 1/8 финала. ЦСКА — «Лион» — 0:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 12:17, 09.03.2018 0 ГлавноеРепортажиФото 1812? Повторим? Мемфис Депай сделал единственный в матче голевой ассист, но просили голландца о другом. Ткачи — трюкачи. Футболисты и зрители почтили память недавно скончавшегося капитана «Фиорентины» Давида Астори. Из-за отсутствия Марио Фернандеса Константин Кучаев сместился на правый край. Ахмед Муса действовал в атаке с Понтусом Вернблумом. И без особых успехов. Понтус сцепился с самым скандальным игроком «Лиона» — Антони Лопешом. Большую часть матча Ахмед Муса провел в таком положении. Перед игрой нужно как следует размяться. Российские газоны такие мягкие. «Лион» почти не создал моментов, но хорошо поданный угловой, вывел ткачей в лидеры. «Лион» технично перестроился на игру в контратаку. А ЦСКА так и не смог пробить оборону французов. Александр Головин был лучшим по движению: постоянно двигал мяч вперед, но атаке не хватило остроты. Зато «Лион» без труда довел матч до победы. Выезд в Лион станет определяющим. Для армейцев еще ничего не потеряно. Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: