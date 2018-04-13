Лига Европы. 1/4 финала. ЦСКА — «Арсенал» — 2:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Лондонская предосторожность в лицах.
Когда городу нужен герой, им становится Кирилл Набабкин.
Вкусная подача, Бистро!
Алан Дзагоев так и не уехал в Европу, ну хоть Англии напомнил о себе.
Лишь избранным суждено прикоснуться.
Капитанский нагоняй.
Что-то хрустнуло.
Ооо, «Арсенал»!
Мне нужна твоя одежда.
Главный тренер «Арсенала»
Помощь судьи.
Сюда я больше не ездок! Карету мне, карету
Порхай как бабочка, жаль как Кирилл Набабкин.
Василий Березуцкий заблокировал удар, как ФСБ Телеграм.
Попробуй догони.
Спокойствие, Василий, только спокойствие.
Надежда умирает последней.
Свидание вслепую.
Эй, подруга, посмотри на меня
Я еду жить в Лондон, мне Москва будет сниться.
Отличная подставка для мяча.
Мировое признание.
«Арсенал» справился.
А Венгер пожелал Гончаренко удачи.
Золотая гонка окончена, еврокубки — тоже. Куда теперь ЦСКА податься?
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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