Лига чемпионов УЕФА. Раунд плей-офф. ЦСКА — «Янг Бойз» — 2:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 17:29, 24.08.2017 0 РепортажиФото ЦСКА выходил биться за право сыграть в групповом этапе ЛЧ в пятый раз подряд. Федор Чалов оказался предпочтительнее для Виктора Гончаренко, чем Аарон Оланаре У Георгия Щенникова совсем недавно родилась дочь и последние матчи защитник проводит с отличным настроением. Витиньо раз за разом обыгрывал защиту швейцарцев. А Марио боролся так ожесточенно, что даже чуть не потерял маску Зорро. Несмотря на болезненный стык Фернандес продолжил игру. Виктор Гончаренко держал игру ЦСКА под контролем. Игорь Акинфеев сыграл четвертый сухой матч в Лиге чемпионов подряд. При Леониде Слуцком всухую в главном турнире не играл ни разу. Командам пришлось играть под невероятным дождем. На ногах не удержался никто. В конце первого тайма ЦСКА закономерно вышел вперед. Алан Дзагоев покинул поле под овации. Алексей Березуцкий — сыграл больше всего игр за ЦСКА в Лиге чемпионов. Георгий Щенников закрыл не только позицию левого защитника, но и форварда. В трех играх подряд отличился защитник. Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра