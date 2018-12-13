Лига чемпионов. 6 тур. «Реал» — ЦСКА — 0:3. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 15:00, 13.12.2018 0 В центре вниманияРепортажиФото Сантьяго Солари приветствует Виктора Гончаренко на «Сантьяго Бернабеу» Тренеру «Реала» было отчего загрустить по ходу матча Никола Влашич заставляет Альваро Одриосолу играть на грани фола Отряд мадридских барабанщиков не помог «сливочным» показать истинную силу Тибо Куртуа начинает атаку «Реала» Серхио Асенсио оставляет позади Ивана Облякова До сих пор непривычно видеть Сергея Игнашевича на трибуне, а не на поле Армейская стенка с Георгием Щенниковым в роли «лежачего полицейского» держит удар Кристиян Бистрович заставил потрудиться неопытную пару Льоренте-Вальверде в центре поля В атаке – исландский хавбек армейцев Арнор Сигурдссон Федор Чалов вне себя от счастья после забитого гола Слаженная игра в обороне Хердура Магнуссона и Родриго Бекао позволила Игорю Акинфееву сохранить ворота в неприкосновенности Марио Фернандес перехватывает передачу на Марсело Георгий Щенников получает свою порцию аплодисментов, став автором второго гола Еще до перерыва армейцы создали солидный гандикап в два мяча Винисиус Жуниор может только позавидовать самоотдаче и рвению Кирилла Набабкина Вышедший после перерыва Тони Кроос дает мячу установку лететь в сетку ворот гостей. Мяч его так и не послушался Федор Чалов демонстрирует изящную технику в борьбе с юным сменщиком Серхио Рамоса защитником Хавьером Последствия травмы головы и защитный шлем не мешали Марио Фернандесу выигрывать воздушные единоборства Родриго Бекао быстро стал для ЦСКА своим, даже для Игоря Акинфеева Гарет Бэйл вышел спасать «Реал» во втором тайме, но вместо этого получил болезненное повреждение ступни Мгновением ранее Арнор Сигурдссон отправил третий мяч в ворота Тибо Куртуа Виктор Гончаренко до последней минуты активно руководил своей командой с бровки Георгий Щенников недоумевает, каким образзом все так получилось Чалов демонстрирует мадридскому визави преимущество в растяжке «Как?!» – Гарет Бэйл не может поверить в счет на табло Шанс поучаствовать в триумфе получил и уругвайский нападающий ЦСКА Абель Эрнандес Марио Фернандес и Кирилл Набабкин поздравляют друг друга с большой победой, уже зная, что ЦСКА не вышел даже в Лигу Европы Никола Влашич только что узнал, что еврокубковая кампания для ЦСКА завершена Болельщик из Техаса не зря прилетел в Испанию поболеть за российскую команду. Кстати, это не чилийский флаг – это флаг штата Техас Федор Чалов одним движением руки превращает игровую футболку в памятный сувернир ЦСКА завершил выступление в еврокубках на мажорной ноте, а Чалов может сосредоточиться на бомбардирской гонке в РПЛ Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: