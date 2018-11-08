Лига чемпионов. 4 тур. ЦСКА — «Рома» — 1:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 13:17, 08.11.2018 0 ГлавноеРепортажиФото Фанатская истина Борьба за верх Манолас празднует Римское счастье Гончаренко: искусство тактики Фернандес получил сотрясение мозга и ушиб мягких тканей лица Погоня Когда обычные методы не помогают «До» «После» «Волки» часто оттесняли «армейцев» от мяча Влашич ничем не запомнился по игре. Но фотография красивая Итальянский пафос Н’Зонзи доводит соперника до экстаза Вечерний полет Н’Зонзи — король воздуха За секунду до… Ключевой эпизод в игре Изгнание Магнуссона Внимание на мяч Как забивали ЦСКА «Рома» празднует победный гол Фокусы с водой Попытки от Влашича Чалов и звезды ЛЧ Щенников убегает от капитана Подкат надежды «Лужники» в огне Игорь в тумане Бекао просит о пощаде Побежден, но не сломлен Благодарность за поддержку Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: