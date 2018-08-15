Лига чемпионов. 3-й кв. раунд. «Спартак» — ПАОК — 0:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
«Спартак» — фото несбывшихся надежд
Дмитрий Комбаров пытается укротить мяч
Рэзван Луческу не боялся порвать брюки
Роман Зобнин боролся с соперниками и с открытими и с закрытыми глазами
Константин Генич объясняет мячу за кого надо болеть в этом матче
Георгий Джикия снова готов не щадить ни себя, ни соперника, ни партнера
Луис Адриано старается попасть по мячу ногой
Луис Адриано пытается попасть по мячу головой
Фернандо ушел в подкат
Футболисты ПАОКа лучше останавливали мяч, чем спартаковцы
Луис Адриано удивлен тем, что перед ним зажегся красный свет
Тушинские разборки
Нос к носу
В поисках мяча
Александр Максименко в бою
Роман Зобнин: весь матч в одном эпизоде
Квинси Промес утратил свою магию
Мирча Луческу передает свою энергию сыну
Андрею Ещенко приснился мяч
Массимо Каррера не был услышан в Лиге чемпионов
Три головы — хорошо…
Иван Саввиди: «Мне приятно, что «Спартак» унижен на своем полном стадионе»
Фиаско
Счастье есть
Евгений Хачериди показывает спартаковским болельщикам щитки с флагом Украины
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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