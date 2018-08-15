Лига чемпионов. 3-й кв. раунд. «Спартак» — ПАОК — 0:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 16:13, 15.08.2018 0 ГлавноеРепортажиФото «Спартак» — фото несбывшихся надежд Дмитрий Комбаров пытается укротить мяч Рэзван Луческу не боялся порвать брюки Роман Зобнин боролся с соперниками и с открытими и с закрытыми глазами Константин Генич объясняет мячу за кого надо болеть в этом матче Георгий Джикия снова готов не щадить ни себя, ни соперника, ни партнера Луис Адриано старается попасть по мячу ногой Луис Адриано пытается попасть по мячу головой Фернандо ушел в подкат Футболисты ПАОКа лучше останавливали мяч, чем спартаковцы Луис Адриано удивлен тем, что перед ним зажегся красный свет Тушинские разборки Нос к носу В поисках мяча Александр Максименко в бою Роман Зобнин: весь матч в одном эпизоде Квинси Промес утратил свою магию Мирча Луческу передает свою энергию сыну Андрею Ещенко приснился мяч Массимо Каррера не был услышан в Лиге чемпионов Три головы — хорошо… Иван Саввиди: «Мне приятно, что «Спартак» унижен на своем полном стадионе» Фиаско Счастье есть Евгений Хачериди показывает спартаковским болельщикам щитки с флагом Украины Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: