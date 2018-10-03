Лига чемпионов. 2 тур. ЦСКА — «Реал» — 1:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 12:31, 03.10.2018 0 ГлавноеРепортажиФото Хулен Лопетеги настраивается на игру Лука Модрич увидел на поле Кирилла Набабкина Гостеприимный Виктор Гончаренко Во всей красе Вышли за пределы стены Рафаэль Варан высматривает в VIP-ложе Рауля Палитра эмоций Марширующий Федор Чалов Родриго Бекао сдувает мяч из-под ног Тони Крооса Ильзат Ахметов предлагает Марко Асенсио передохнуть на газоне «Лужников» Игорь Акинфеев учит арбитра показывать язык Магический шар в руках Начо в полете Никита Чернов в этот вечер бил по мячу лучше Карима Бензема Тесный контакт с мячом Мастер-класс от Набабкина Испанские игроки все еще страшатся Акинфеева Альваро Одриосола хвастается экипировкой В этой игре не помог даже Модрич Влашич раз за разом оставлял соперников позади На помощь защите «Реала» приходил даже Бензема Бекао приводит в чувство Бензема Левитация бутылки Акинфеев тащил все, что летело в створ Лопетеги боится опоздать в метро Игроки ЦСКА настигали оппонентов не глядя Дзагоеву подарили плед Изгнание Акинфеева лопетеги напоминает Акинфееву, что последняя электричка отправится с третьего пути Влашич не останавливался ни на секунду Армейские регулировщики Историческая победа Главный герой вечера — голкипер Георгий Кырнац Хорватский диалог Борьба на руках Модрич снова проиграл в «Лужниках» Гончаренко подставляет руки дождю Сдержанная радость Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: