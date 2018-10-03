Лига чемпионов. 2 тур. ЦСКА — «Реал» — 1:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Хулен Лопетеги настраивается на игру
Лука Модрич увидел на поле Кирилла Набабкина
Гостеприимный Виктор Гончаренко
Во всей красе
Вышли за пределы стены
Рафаэль Варан высматривает в VIP-ложе Рауля
Палитра эмоций
Марширующий Федор Чалов
Родриго Бекао сдувает мяч из-под ног Тони Крооса
Ильзат Ахметов предлагает Марко Асенсио передохнуть на газоне «Лужников»
Игорь Акинфеев учит арбитра показывать язык
Магический шар в руках
Начо в полете
Никита Чернов в этот вечер бил по мячу лучше Карима Бензема
Тесный контакт с мячом
Мастер-класс от Набабкина
Испанские игроки все еще страшатся Акинфеева
Альваро Одриосола хвастается экипировкой
В этой игре не помог даже Модрич
Влашич раз за разом оставлял соперников позади
На помощь защите «Реала» приходил даже Бензема
Бекао приводит в чувство Бензема
Левитация бутылки
Акинфеев тащил все, что летело в створ
Лопетеги боится опоздать в метро
Игроки ЦСКА настигали оппонентов не глядя
Дзагоеву подарили плед
Изгнание Акинфеева
лопетеги напоминает Акинфееву, что последняя электричка отправится с третьего пути
Влашич не останавливался ни на секунду
Армейские регулировщики
Историческая победа
Главный герой вечера — голкипер Георгий Кырнац
Хорватский диалог
Борьба на руках
Модрич снова проиграл в «Лужниках»
Гончаренко подставляет руки дождю
Сдержанная радость
Поделиться:

Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лига чемпионов. 2 тур. ЦСКА — «Реал» — 1:0. Москва. Стадион «Лужники». 2 октября 2018 г.

Прыжок через пропасть. Как ЦСКА обыграл действующих победителей Лиги чемпионов

РПЛ. 4 тур. ЦСКА — «Арсенал» — 3:0. Москва. «ВЭБ Арена». 18 августа 2018 г.

РПЛ. 4 тур. ЦСКА — «Арсенал» — 3:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

РПЛ. 6 тур. ЦСКА — «Урал» — 4:0. Москва. «ВЭБ Арена». 1 сентября 2018 г.

РПЛ. 6 тур. ЦСКА — «Урал» — 4:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 