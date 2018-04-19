Кубок России. 1/2 финала. «Спартак» — «Тосно» — 4:5. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 14:27, 19.04.2018 0 РепортажиФото Георгий Ярцев отмечал юбилей, но команда порадовать его не смогла. Ноу Ханни, ноу мани. — А Кубок где? — В Волгограде. Павел Погребняк выступал за «Спартак», но об этом времени форвард вспоминать не любит. Парк Юрченского периода. Камень, ножницы, бумага. — Айс? — Когда зашла ставка на выход «Тосно» в финал. Зе Луиша последнее время ругали все, но только он смог отличиться за «Спартак» в этом поединке. Шаг вперед Хороший песик! Ради победы игроки «Тосно» были готовы по головам идти. Счастливые болельщики «Спартака» даже не догадывались, каким трагичным станет конец для их клуба. «Спартак» не удержал преимущество. А голову ты дома не забыл? Денис, мне нужна твоя одежда. В дополнительное время шла плотная борьба. Футбол — контактная игра. Проблем у «Спартака» — выше крыши. Братские объятия «Тосно» перед серией пенальти. «Спартак» в сплоченности не уступал, а вот устойчивости нервов проиграл. Юрченко — главный герой матча. Вратарь «Тосно» дважды отразил удары соперника. И вывел свою команду в финал. «Спартак» лишился возможности побороться за трофей. Теперь в Европе сыграет «Тосно» или курский «Авангард» Селихов так и не стал героем матча. В такие моменты хочется лишь посочувствовать. Победа! «Спартаковцы» обыграли «Спартак». «Тосно» уже второй раз выбивает «Спартак» из кубка России за свою недолгую историю. Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: