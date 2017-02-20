Кубок Легенд-2017 Автор: Сергей Дроняев Фев 20, 2017 0 Comments РепортажиФото Результат Кубка легенд опять не стал неожиданностью Дамьен Дафф и Алексей Смертин вспоминают славные времена в «Челси» Дамьен Дафф поражал как чужие ворота, так и свои Оказывается, Дмитрий Булыкиен еще умеет бегать Кевин Кураньи заметил слежку за собой Дмитрий Аленичев рассказывает молодым болельщикам про стеночки, забегания и багаж Йенс Леманн иногда взлетал Станислав Черчесов присмотрел перспективного форварда для сборной России Голландцы в свободное время развлекали себя игрушками на смартфонах Яри Литманен был самым разговорчивым футболистом турнира Сборная Звезд футбола показала совершенно незвездную игру Руслан Нигматуллин снимает обложку к новому трек-листу Дмитрий Булыкин показывает маленьким болельщикам технику голландского селфи Твое лицо, когда увидел число на весах Поделиться: Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра