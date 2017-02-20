Кубок Легенд-2017

Автор: Сергей Дроняев 0 Comments
Результат Кубка легенд опять не стал неожиданностью
Дамьен Дафф и Алексей Смертин вспоминают славные времена в «Челси»
Дамьен Дафф поражал как чужие ворота, так и свои
Оказывается, Дмитрий Булыкиен еще умеет бегать
Кевин Кураньи заметил слежку за собой
Дмитрий Аленичев рассказывает молодым болельщикам про стеночки, забегания и багаж
Йенс Леманн иногда взлетал
Станислав Черчесов присмотрел перспективного форварда для сборной России
Голландцы в свободное время развлекали себя игрушками на смартфонах
Яри Литманен был самым разговорчивым футболистом турнира
Сборная Звезд футбола показала совершенно незвездную игру
Руслан Нигматуллин снимает обложку к новому трек-листу
Дмитрий Булыкин показывает маленьким болельщикам технику голландского селфи
Твое лицо, когда увидел число на весах
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Сергей Дроняев

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