Контрольный матч. Россия — Бразилия — 0:3. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 00:43, 24.03.2018 0 БлогиГлавноеРепортажиФото Наш перфоманс из трехцветных плашек. Без страха в бой! Пятикратные в России. Совсем скоро они будут конкурировать за место в составе «Челси». Бразильцам потребовалось время, чтобы адаптироваться к русской весне. Разделение обязанностей в нашей команде — дело тонкое. А ведь Тите еще недавно хотели избрать в президенты Бразилии. А теперь он подает мячи, словно мальчишки из ФК «Москва» «Обними меня крепче» Вернулся, чтобы править У Игоря Акинфеева от игры нашей обороны нет слов. А нам оставалось только верить. Станислав Черчесов показывает, в какой стороне только что открывшийся вход в метро «Спортивная». Алексея Миранчука «унесло» от возможной перспективы заиграть в топ-клубе «Подайте копеечку. Развести мяч нечем» Попробуй догони. Запомнил? А теперь найди 10 отличий. Маркело, Марсело, подари мне свою футболку. Однажды в царстве государстве. Марсело и уроки телекинеза. Великая бразильская стена. Мы забьем вам, сколько захотим. А вы… вас не слышно. Возьмемся за руки, друзья! #МыДинамо. Экс-футболист «Анжи» против будущего игрока «Челси» На шаг впереди. Победа в единоборстве. Все по торсу! Перед мячом равны все. Алан Дзагоев вышел на замену и мгновенно попал под бразильскую соковыжималку. Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: