Как Александра Дюкова выбирали президентом РФС. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 17:48, 22.02.2019 0 ГлавноеРепортажиФото Министр спорта РФ Павел Колобков поддерживал Александра Дюкова на выборах своим присутствием Александр Тукманов, Борис Игнатьев и Михаил Гершкович по-прежнему в строю Глава РФПЛ Сергей Прядкин день выборов встречал на позитиве Министр спорта Павел Колобков в зале изучал делегатов при всяком удобном случае Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец с трибуны заявила, что Россия не просто лидер, а еще и задает тон мировому футболу Павел Колобков не замечал тень за своей спиной Сергей Прядкин вел внеочередную конференцию РФС как временный глава организации Александр Дюков обозначил цель сборной России в ближайшем будущем — занять 10-е место в рейтинге ФИФА Александр Дюков следил за своим избранием по часам Владелец «Спартака» Леонид Федун умело обращал на себя внимание Делегаты внеочередной конференции РФС голосовали за Александра Дюкова открыто и с удовольствием. Президента РФС выбрали единогласно! Без шуток Александр Дюков остался доволен работой конференции. Журналистов позже он даже назвал коллегами Руководить российским футболом Александр Дюков будет до 2020 года, а потом опять будет конференция и новые выборы Главный тренер сборной России Станислав Черчесов тоже улыбался Президент ЦСКА Евгений Гинер по традиции появлялся эффектно, исчезал тоже Почетный президент РФС Вячеслав Колосков нашел время пообщаться с Леонидом Федуном Первый вице-президент РФС Никита Симонян и Александр Мирзоян внимали Евгению Гинеру Александр Дюков лишний раз показал, что каждую минуту тратит только на работу Глава ФНЛ Игорь Ефремов вместе с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким смотрели в хороший телефон. Выборы удались! Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: