Как Александра Дюкова выбирали президентом РФС. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Министр спорта РФ Павел Колобков поддерживал Александра Дюкова на выборах своим присутствием
Александр Тукманов, Борис Игнатьев и Михаил Гершкович по-прежнему в строю
Глава РФПЛ Сергей Прядкин день выборов встречал на позитиве
Министр спорта Павел Колобков в зале изучал делегатов при всяком удобном случае
Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец с трибуны заявила, что Россия не просто лидер, а еще и задает тон мировому футболу
Павел Колобков не замечал тень за своей спиной
Сергей Прядкин вел внеочередную конференцию РФС как временный глава организации
Александр Дюков обозначил цель сборной России в ближайшем будущем — занять 10-е место в рейтинге ФИФА
Александр Дюков следил за своим избранием по часам
Владелец «Спартака» Леонид Федун умело обращал на себя внимание
Делегаты внеочередной конференции РФС голосовали за Александра Дюкова открыто и с удовольствием. Президента РФС выбрали единогласно! Без шуток
Александр Дюков остался доволен работой конференции. Журналистов позже он даже назвал коллегами
Руководить российским футболом Александр Дюков будет до 2020 года, а потом опять будет конференция и новые выборы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов тоже улыбался
Президент ЦСКА Евгений Гинер по традиции появлялся эффектно, исчезал тоже
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков нашел время пообщаться с Леонидом Федуном
Первый вице-президент РФС Никита Симонян и Александр Мирзоян внимали Евгению Гинеру
Александр Дюков лишний раз показал, что каждую минуту тратит только на работу
Глава ФНЛ Игорь Ефремов вместе с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким смотрели в хороший телефон. Выборы удались!
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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