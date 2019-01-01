Год Артема Дзюбы — лучшего футболиста России-2018. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 12:40, 01.01.2019 0 ГлавноеРепортажиФото Артем Дзюба и гол за «Арсенал» Злость в глазах лучшего игрока года Дзюба поднимает Бекао Арсенальский забег Дзюбы Дзюба принял мяч на грудь Ставка сыграла Две легенды этого чемпионата мира Гончаренко и завистливый взгляд Лучший тандем ЧМ-2018 Наставления от Дзюбы Многозначительный форвард «Зенита» Лучший момент чемпионата мира в России Дзюба в матче открытия ЧМ-2018 We have Dzyuba! Опасное столкновение в матче с Египтом Празднование голв в ворота Египта Борьба за мяч осталась за Дзюбой Невольно даже тут отдает честь Забег по стадиону Исторический гол в ворота Де Хеа Дзюба советуется в перерыве Уругвайцы играют против Дзюбы Игра головой от лучшего игрока 2018 года Огорчение Артема от уругвайского поражения Легкий бег Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: