Год Артема Дзюбы — лучшего футболиста России-2018. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Артем Дзюба и гол за «Арсенал»
Злость в глазах лучшего игрока года
Дзюба поднимает Бекао
Арсенальский забег Дзюбы
Дзюба принял мяч на грудь
Ставка сыграла
Две легенды этого чемпионата мира
Гончаренко и завистливый взгляд
Лучший тандем ЧМ-2018
Наставления от Дзюбы
Многозначительный форвард «Зенита»
Лучший момент чемпионата мира в России
Дзюба в матче открытия ЧМ-2018
We have Dzyuba!
Опасное столкновение в матче с Египтом
Празднование голв в ворота Египта
Борьба за мяч осталась за Дзюбой
Невольно даже тут отдает честь
Забег по стадиону
Исторический гол в ворота Де Хеа
Дзюба советуется в перерыве
Уругвайцы играют против Дзюбы
Игра головой от лучшего игрока 2018 года
Огорчение Артема от уругвайского поражения
Легкий бег
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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