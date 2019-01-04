Главные события 2018 года. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Кубок Легенд. Дмитрий Аленичев и Франческо Тотти — звездная встреча
Лига Европы. ЦСКА — Арсенал. Арсен Венгер следит за Константином Кучаевым
Лига Европы. ЦСКА — Арсенал. Крик Петера Чеха
Лига Европы. Прощальное объятие Арсена Венгера и Виктора Гончаренко
РПЛ. Локомотив — чемпион России!
РПЛ. Юрий Семин на вершине
РПЛ. Братья Миранчуки с трофеем
РПЛ. Локомотив стал чемпионом России в третий раз в истории!
ЧМ. Британский певец Робби Уильямс и российская оперная исполнительница Аида Гарифуллина
ЧМ. Владимир Путин открывает турнир
ЧМ. Артем Дзюба празднует гол в ворота Саудовской Аравии
ЧМ. Станислав Черчесов поздравляет Артема Дзюбу с голом в матче открытия
ЧМ. Забивака с друзьями
ЧМ. Гол Артема Дзюбы в ворота Де Хеа
ЧМ. Исторический сэйв Игоря Акинфеева в серии пенальти с испанцами
ЧМ. Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино расстаются кубок мира
ЧМ. Награждение героев
ЧМ. Франция — сильнейшая команда на планете!
РПЛ. Игры на нейтральном поле в Тюмени в деревенском пейзаже
Лига чемпионов. Никола Влашич только что отправил мяч в ворота королевского клуба!
Лига чемпионов. ЦСКА против Реала
Лига чемпионов. Асенсио в армейских тисках
Лига Европы. Стивен Джеррард задерживает Романа Зобнина
Изгой Денис Глушаков
Лига чемпионов. Георгий Щенников празднует гол в ворота Реала
Лига чемпионов. Тони Кроос в печали
Лига чемпионов. Реал повержен!
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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