Главные события 2018 года. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 00:49, 05.01.2019 0 ГлавноеРепортажиФото Кубок Легенд. Дмитрий Аленичев и Франческо Тотти — звездная встреча Лига Европы. ЦСКА — Арсенал. Арсен Венгер следит за Константином Кучаевым Лига Европы. ЦСКА — Арсенал. Крик Петера Чеха Лига Европы. Прощальное объятие Арсена Венгера и Виктора Гончаренко РПЛ. Локомотив — чемпион России! РПЛ. Юрий Семин на вершине РПЛ. Братья Миранчуки с трофеем РПЛ. Локомотив стал чемпионом России в третий раз в истории! ЧМ. Британский певец Робби Уильямс и российская оперная исполнительница Аида Гарифуллина ЧМ. Владимир Путин открывает турнир ЧМ. Артем Дзюба празднует гол в ворота Саудовской Аравии ЧМ. Станислав Черчесов поздравляет Артема Дзюбу с голом в матче открытия ЧМ. Забивака с друзьями ЧМ. Гол Артема Дзюбы в ворота Де Хеа ЧМ. Исторический сэйв Игоря Акинфеева в серии пенальти с испанцами ЧМ. Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино расстаются кубок мира ЧМ. Награждение героев ЧМ. Франция — сильнейшая команда на планете! РПЛ. Игры на нейтральном поле в Тюмени в деревенском пейзаже Лига чемпионов. Никола Влашич только что отправил мяч в ворота королевского клуба! Лига чемпионов. ЦСКА против Реала Лига чемпионов. Асенсио в армейских тисках Лига Европы. Стивен Джеррард задерживает Романа Зобнина Изгой Денис Глушаков Лига чемпионов. Георгий Щенников празднует гол в ворота Реала Лига чемпионов. Тони Кроос в печали Лига чемпионов. Реал повержен! Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: