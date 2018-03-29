Еженедельник «Футбол» на выставке «Спорт». Фоторепортаж Сергея Дроняева и Максима Серегина Автор: Сергей Дроняев 18:27, 29.03.2018 0 ГлавноеРепортажиФото Воздушная тревога Гостьи павильона еженедельника «Футбол» Павильон еженедельника «Футбол» был одним из самых посещаемых на выставке На стенде еженедельника «Футбол» посетители занимали очередь на игру в FIFA18 Обложка книги «Москва футбольная» Главный редактор еженедельника «Футбол» Денис Вдовин представил книгу «Москва футбольная» В зале, где проходила презентация было не меньше людей, чем на официальном открытии выставки Андрей Вдовин рассказал несколько увлекательных историй из футбольного путеводителя Никита Котов призывает читать «Москву футбольную» Андрей Вдовин и зам. главного редактора «Комсомольской правды» редкие фотографии из книги «Москва футбольная» восхитили зрителей Команда авторов книги «Москва футбольная» Розыгрыш призов прошел на ура! Шарф «Спартака» — лучший подарок Девушки выбирают «Футбол» Между ними тает лед Как держать удар… … и не терять голову Бросок сверху Обложка книги «Москва футбольная» Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: