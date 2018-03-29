Еженедельник «Футбол» на выставке «Спорт». Фоторепортаж Сергея Дроняева и Максима Серегина

Автор: Сергей Дроняев 0

 

Воздушная тревога
Гостьи павильона еженедельника «Футбол»
Павильон еженедельника «Футбол» был одним из самых посещаемых на выставке
На стенде еженедельника «Футбол» посетители занимали очередь на игру в FIFA18
Обложка книги «Москва футбольная»
Главный редактор еженедельника «Футбол» Денис Вдовин представил книгу «Москва футбольная»
В зале, где проходила презентация было не меньше людей, чем на официальном открытии выставки
Андрей Вдовин рассказал несколько увлекательных историй из футбольного путеводителя
Никита Котов призывает читать «Москву футбольную»
Андрей Вдовин и зам. главного редактора «Комсомольской правды»
редкие фотографии из книги «Москва футбольная» восхитили зрителей
Команда авторов книги «Москва футбольная»
Розыгрыш призов прошел на ура!
Шарф «Спартака» — лучший подарок
Девушки выбирают «Футбол»
Между ними тает лед
Как держать удар…
… и не терять голову
Бросок сверху
Обложка книги «Москва футбольная»
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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