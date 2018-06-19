ЧМ-2018. Россия — Египет — 3:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 23:57, 19.06.2018 0 В центре вниманияРепортажиФото Железный лоб Ты просто космос, Стас! Обманувший время. Бей туда! Теперь и наши парни опробовали систему VAR. Дзюбиньо. Питер в экстазе. Вынимай! Удар скорпиона. Хлопай ресницами и взлетай. Не смогли. Проводил бессильно взглядом. Зобнин бьет грациозно. Золотая ты голова, Саша! Главная звезда сборной уже почти переехал в Италию. Рука бога. 1, 2, 3! Морская фигура на месте замри. Воздух наполнен триумфом. Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: