ЧМ-2018. Дания — Франция — 0:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
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Дешам пугает мяч
Нзонзи уткнулся в датскую шевелюру
Килиан Мбапе на прогулке
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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