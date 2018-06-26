ЧМ-2018. Дания — Франция — 0:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 23:52, 26.06.2018 0 В центре вниманияРепортажиФото Французские фанаты еще не знают, что в плей-офф попадут на Аргентину Казнь круассанов Акция «Усы надежды» докатилась до Франции К барберу не ходи Мяч рассудит Оливье Жиру обзавелся лишней ногой Тома Лемар принимает поздравления от почитателей своего таланта Андреаса Корнелиуса взяли за горло Традиционный головной убор гостя столицы Кристиан Эриксен оказывает поддержку Бенжамину Менди Вылет французов 78011 зрителей следят за руками Законодательницы моды ЧМ-2018 Кавалеры приглашают Дидье Дешам изображает Фабьена Бертеза Нголо Канте уже здесь Дешам пугает мяч Нзонзи уткнулся в датскую шевелюру Килиан Мбапе на прогулке Французский стиль Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: