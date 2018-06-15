ЧМ-2018. Церемония открытия. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 01:26, 15.06.2018 0 ГлавноеРепортажиФото Участники акции «Усы надежды» тоже маршировали в «Лужниках» Позволить себе билет на открытие ЧМ могли только царские особы Робби Уильямс и черногубки Робби Уильямс и шпагаты любви Зубастый Роналдо восхищен тем, как Забиваке элегантно наложили гипс Оперная дива Аида Гарифулина любуется ушами Робби Уильямса Забивака проголодался Рамзан Кадыров очень любит футбол Джанни Инфантино умеет встречать по одежке Александр Жуков и Геннадий Зюганов радуются жизни VIP, VIP, Super VIP Станислав Черчесов готов Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко со свитой Владимир Путин говорит Джани Инфантино и его десять пальцев Виталий Мутко ищет себя Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: