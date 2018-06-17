ЧМ-2018. Аргентина — Исландия — 1:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Белая дорожка.
Итоги пластической хирургии.
Лица кумиров.
Аргентинцы привезли солнце с собой.
Диего набирает воздуха перед важным матчем.
Полет ястребов.
Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел.
Исландский нокдаун.
Первый гол Серхио Агуэрро на чемпионатах мира.
Исландцы не привыкли опускать руки.
«Huh»
Почти половина населения острова прилетело в Россию.
Упорство исландцев сломило класс аргентинцев.
Мяч — магнит.
Мы с Тамарой ходим парой.
Остановите мгновение.
Анти-герой матче — Лео Месси.
Легенда не реализовала пенальти и лишила сборную трех очков.
Такой пышеой прическе мог бы позавидовать и Кри Ро.
Дальше — съемки и монтаж.
Когда команда и игроки — семья.
Мы и следующих обыграем.
Радость от ничьи, схожая с победой.
Детские эмоции.
Как и два года назад, островитяне снова дарят праздник.
Возможный новичок ЦСКА уж слишком похож на Вернблума.
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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