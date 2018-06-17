ЧМ-2018. Аргентина — Исландия — 1:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 14:18, 17.06.2018 0 РепортажиФото Белая дорожка. Итоги пластической хирургии. Лица кумиров. Аргентинцы привезли солнце с собой. Диего набирает воздуха перед важным матчем. Полет ястребов. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Исландский нокдаун. Первый гол Серхио Агуэрро на чемпионатах мира. Исландцы не привыкли опускать руки. «Huh» Почти половина населения острова прилетело в Россию. Упорство исландцев сломило класс аргентинцев. Мяч — магнит. Мы с Тамарой ходим парой. Остановите мгновение. Анти-герой матче — Лео Месси. Легенда не реализовала пенальти и лишила сборную трех очков. Такой пышеой прическе мог бы позавидовать и Кри Ро. Дальше — съемки и монтаж. Когда команда и игроки — семья. Мы и следующих обыграем. Радость от ничьи, схожая с победой. Детские эмоции. Как и два года назад, островитяне снова дарят праздник. Возможный новичок ЦСКА уж слишком похож на Вернблума. Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: