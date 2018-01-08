ЧМ-2018. 1/8 финала. Испания — Россия — 1:1, по пен. — 3:4. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 14:55, 02.07.2018 0 РепортажиФото Живая красота Забивака и последователи Наша трибуна Барский подарок А вот и барышни Испанский побег Дмитрий Сенников напоминает поп-звезду Высшие люди сверху Наши были на шаг впереди Рамос занес в рамку Думу думают на лавочке За секунду до стыка с Сергеем Игнашевичем Сильва! Не пройдешь! Наши успевали везде Головин на одной ноге обыграл Испанию Рука бога Момент истины И тут пришел палач… Сравняли! Йерро в замешательстве Потяни за ручку Черчесов в немецком стиле, лучше Лева Последний матч Иньесты за сборную Испании Нога помощи Его не остановить Посидим на дорожку Один за всех и все за одного! Станислав Черчесов — замечательный мужик, вывез сборную в Геленджик Влюбиться с первого взгляда Последний оплот Вера в удачу Лучший вратарь мира не отбил ни одного удара Герой! Акинфеева после ЧМ-2014 ругали все, но сегодня ему все вернулось Поцелуй на удачу Искренняя радости Сумасшедшие эмоции Мы! Это! Сделали! Наш спаситель! Команда благодарит MVP матча! А тот бежит к тренеру Футболисты поблагодарили болельщиков Заслужили! Стас привез с космоса Белку и Стрелку Больше не бревна Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: