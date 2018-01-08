ЧМ-2018. 1/8 финала. Испания — Россия — 1:1, по пен. — 3:4. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Живая красота
Забивака и последователи
Наша трибуна
Барский подарок
А вот и барышни
Испанский побег
Дмитрий Сенников напоминает поп-звезду
Высшие люди сверху
Наши были на шаг впереди
Рамос занес в рамку
Думу думают на лавочке
За секунду до стыка с Сергеем Игнашевичем
Сильва! Не пройдешь!
Наши успевали везде
Головин на одной ноге обыграл Испанию
Рука бога
Момент истины
И тут пришел палач…
Сравняли!
Йерро в замешательстве
Потяни за ручку
Черчесов в немецком стиле, лучше Лева
Последний матч Иньесты за сборную Испании
Нога помощи
Его не остановить
Посидим на дорожку
Один за всех и все за одного!
Станислав Черчесов — замечательный мужик, вывез сборную в Геленджик
Влюбиться с первого взгляда
Последний оплот
Вера в удачу
Лучший вратарь мира не отбил ни одного удара
Герой!
Акинфеева после ЧМ-2014 ругали все, но сегодня ему все вернулось
Поцелуй на удачу
Искренняя радости
Сумасшедшие эмоции
Мы! Это! Сделали!
Наш спаситель!
Команда благодарит MVP матча!
А тот бежит к тренеру
Футболисты поблагодарили болельщиков
Заслужили!
Стас привез с космоса Белку и Стрелку
Больше не бревна
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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