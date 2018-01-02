ЧМ-2018. 1/2 финала. Хорватия — Англия — 2:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 20:05, 12.07.2018 0 В центре вниманияГлавноеРепортажиФото Когда увидел прекрасный гол Триппьера со штрафного Фанаты обеих сборных были прекрасны в этот день Олич по привычке ищет форму на скамейке, чтобы переодеваться и выйти на замену Киран Триппьер празднует гол вместе с Кейном Сейв Пикфорда на последних минутах матча Суперпрыжок от СуперМарио Борьба Виды и Лингарда Инсталляция в исполнении Стринича и Лингарда Манджукич не успел добежать до мяча Два 18-х номера Хорватии и Англии борются за мяч Субашич спасает Хорватию от гола Кейна Классические противостояние «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» Пикфорд прикидывает, сколько ехать до Петербурга на матч за третье место Английский голкипер выбивает мяч в борьбе с Видой Манджукич предупреждает Пикфорда, чтобы тот его не трогал Иван Перишич не оставлял попыток добраться до ворот Англии все 120 минут Перишич самостоятельно уничтожил сборную Англии Верхнее единоборство Ребича и Уокера Экс-легенда «Тоттенхэма» дает мастер-класс нынешней звезде английского клуба Лорвен указывает Пикфорду, в какую сторону лучше выбивать мяч Дэнни Роуз пытается понять хорватскую речь Олича Безумный взгляд Модрича не меняется с годами Марио Манджукич корчится от боли у ворот сборной Англии Даниел Субашич — один из претендентов на звание лучшего вратаря турнира Киран Триппьер получил травму в самом конце матча Ведран Чорлука стал первым представителем РФПЛ в финале ЧМ Олич и его ровесники празднуют победу Лингард у ног финалистов Лучший бомбардир этого чемпионата мира не сумел вывести свою команду в финал Спринт до финала чемпионата мира Шиме Врсалько обнимается с милой леди после финального свистка Саутгейт утешает молодого форварда из «Манчестера» Маркус Рэшфорд не смог скрыть слез горечи поражения Олич и Манджукич в восторге от полуфинального результата Самый скандальный игрок Хорватии слушает указания от своего сына Английские фанаты благодарят сборную за отличный турнир Ловрен показывает своему сыну, на каком уровне сейчас находится сборная Хорватии Субашич не верит своему успеху Хорваты впервые в истории своей сборной вышли в финал чемпионата мира Английские барабаны не замолкали даже при счете 2:1 Хорватские игроки показали своим детям пример отличной борьбы Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: