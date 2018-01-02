ЧМ-2018. 1/2 финала. Франция — Бельгия — 1:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Эммануэль Макрон поддержал сборную Франции в Петербурге
Французские и бельгийские болельщики живут дружно
Для француза Тьерри Анри , работающего в тренерском штабе бельгийцев, это был непростой матч
Ромелу Лукаку держит команду в кулаке
Связанные одной цепью
Кевин Де Брюйне так и не смог выбраться из французских тисков
Гимн водке
Антуан Гризманн уходит от погони
Лукаку пытается услышать мяч, а Варан укусить
Поль Погба ищет слабое месту у Лукаку
Оливье Жиру ушел в тень
Эден Азар рассмотрел Килиана Мбаппе
Венсан Кампани работает с Жиру
Самюэль Умтити перебросил мяч через гнездо Феллайни и попал в ворота
Умтити пробил пальцем небо
Соревнование в длине шипов
Тренинг по фиксации гола в створе ворот
Ян Вертонген удивлен тем, что Антуан Гризман может держать мяч на носке бутсы
Викинг тренирует силу воли
Маруан Фелайни не согласен с трансферной стоимостью на Мбаппе
Фальстарт
Французские болельщики показывают бельгийцам свои тылы
Гризманн влетает в финал ЧМ-2018
Поль Погба и мяч, Аксель Витсель и все остальное
Рафаэль Варан поверил, что Франция в финале!
Самюэль Умтити — автор единственного гола в ворота сборной Бельгии
Уго Льорис счастлив
Боевой танец Погба
Тьерри Анри благословляет Килиана Мбаппе на новые подвиги
Феллайни остается в Петербурге на матч за 3-е место
Всем спасибо!
Бельгиец проверяет свое зрение
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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