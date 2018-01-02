ЧМ-2018. 1/2 финала. Франция — Бельгия — 1:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 16:17, 12.07.2018 0 В центре вниманияРепортажиФото Эммануэль Макрон поддержал сборную Франции в Петербурге Французские и бельгийские болельщики живут дружно Для француза Тьерри Анри , работающего в тренерском штабе бельгийцев, это был непростой матч Ромелу Лукаку держит команду в кулаке Связанные одной цепью Кевин Де Брюйне так и не смог выбраться из французских тисков Гимн водке Антуан Гризманн уходит от погони Лукаку пытается услышать мяч, а Варан укусить Поль Погба ищет слабое месту у Лукаку Оливье Жиру ушел в тень Эден Азар рассмотрел Килиана Мбаппе Венсан Кампани работает с Жиру Самюэль Умтити перебросил мяч через гнездо Феллайни и попал в ворота Умтити пробил пальцем небо Соревнование в длине шипов Тренинг по фиксации гола в створе ворот Ян Вертонген удивлен тем, что Антуан Гризман может держать мяч на носке бутсы Викинг тренирует силу воли Маруан Фелайни не согласен с трансферной стоимостью на Мбаппе Фальстарт Французские болельщики показывают бельгийцам свои тылы Гризманн влетает в финал ЧМ-2018 Поль Погба и мяч, Аксель Витсель и все остальное Рафаэль Варан поверил, что Франция в финале! Самюэль Умтити — автор единственного гола в ворота сборной Бельгии Уго Льорис счастлив Боевой танец Погба Тьерри Анри благословляет Килиана Мбаппе на новые подвиги Феллайни остается в Петербурге на матч за 3-е место Всем спасибо! Бельгиец проверяет свое зрение Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: