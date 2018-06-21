ЧМ-2018. Португалия — Марокко — 1:0 Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 00:20, 21.06.2018 0 ГлавноеРепортажиФото Знамя побед пронесем сквозь века Забивака и забияка Это что за балет? Человек, посвятивший тату Дмитрию Тарасову Приезд на ЧМ — очень дорого, увидеть Роналду вживую — бесценно Все равно его не брошу, потому что он хороший Тяжелый выбор Родная Россия Удар ценой удара Победитель — это начинается с головы Танксит, держи курс на ворота соперника Вприпрыжку Хлопай ресницами и взлетай Орел! Подставил плечо То, чье имя нельзя называть — Лорд Сергей Карасев Простите, мама на обед позвала, мяч забираю Затянем пояса На высоте От игры Роналду подкашивает ноги Дотянуться до небес Жизнь начинается со шлепка Лови его! Курс на победу Российские газоны такие мягкие Запатентованная походка Наш общий друг Думай, как мяч, будь мячом Не суйте быку красное Два пива и орешки Провалиться под футболку А я ей говорю: «Ольга, вы прекрасный президент» Да, а мог с «Локомотивом» чемпионом стать Добавим огня! Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: