ЧМ-2018. Матч 3-е место. Бельгия — Англия — 2:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 15:40, 15.07.2018 0 ГлавноеРепортажиФото Санкт-Петербург принял свой последний матч чемпионата мира Ранний гол Менье уничтожил Англию морально Тома Менье празднует самый быстрый гол в истории сборной Бельгии на чемпионате мира Куртуа так и не позволил забить Кейну Борьба Лофтус-Чика и Вертонгена Кевин Де Брюйне окончательно похоронил сборную Англии прекраснейшим голевым пасом на Эдена Азара Магуайр пытается перепрыгнуть гиганта Лукаку Юри Тилеманс неожиданно для всех сыграл один из своих лучших матчей Как вам такое признание в любви? Отличный косплей на Гарета Саутгейта Стоунз пытается остановить бельгийскую машину Классическое лицо Фила Джонса Дзюба новый герой России, чего нельзя сказать о Смолов Фанатки Мертенса решили не досматривать матч Аксель Витсель построил англичан по струнке Этот красный дьявол может силой мысли поднимать предметы Герой матча за 3-е место На стадионе Петербурга затесались экстрасенсы Компани не любит церемониться с соперниками Витсель испытывает боль снова оказавшись в Петербурге Мартинес показывает Вермалену направление его полета Гарет Саутгейт утешает Фила Джонса Английский тренер не понимает, почему Кейн сумел забить в плей-офф только с пенальти Кейн так и не сумел получить хоть какую-то медаль чемпионата мира Инфантильно и неловкое награждение Янузая Добрые объятия президента ФИФА Анри присматривает себе футболку сборной Франции перед финалом Третье место — минимальное достижение для такой сборной Бельгии Тьерри Анри рассказывает, где будет смотреть финал Менье пробирается сквозь охрану Бельгия благодарит своих фанатов за отличную поддержку В толпе фанатов почему-то оказалась прическа Феллайни Азар все еще недосягаем для английской защиты Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: