Чемпионат мира по футболу. Германия — Мексика — 0:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
После игры у немецких болельщиков будут совсем другие лица
Нельзя просто взять и провести чемпионат мира без Златана
Любовь не имеет преград
Мексиканский шаман заклинает Кубок мира
В его родной стране инспектор ДПС выглядит именно так
Президент «Локомотива» Илья Геркус случайно забрел на трибуну для простых смертных
Йоахим Лев с самого начала предчувствовал недоброе
Пожалуйста! Но больше с русскими не пей
Йозуа Киммих укрощает мяч
Мексиканцы костьми ложились, чтобы не дать игрокам сборной Германии забить
Мануэль Нойер выносит мяч подальше от своих владений
От мексиканского напора у немцев в прямом смысле поджимались ноги
Хуан Карлос Осорио внимательно изучает технику исполнения кросса от Тони Крооса
Хавьер Эрнандес переживает за голову своего партнера
Судья Алиреза Фагани глух к просьбам Чичарито
Звездный миг Ирвинга Лозано
Матс Хуммельс попал под прессинг
Месуту Озилу пришлось несладко в такой плотной опеке
Пока мексиканцы играли в футбол, немцы исполняли брейкданс
Игрок сборной Мексики оказался в нокдауне
Легендарный Рафаэль Маркес вышел на замену и стал четвертым игроком в истории, сыгравшим на пяти мировых чемпионатах
Чувство скорой победы окрылило Уго Айялу
Звучит финальный свисток. Озил в шоке
Мануэль Нойер не вешает нос: вперед еще как минимум две игры
Победа над Германией — большое событие для Хуана Карлоса Осорио и его команды
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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