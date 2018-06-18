Чемпионат мира по футболу. Германия — Мексика — 0:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 12:43, 18.06.2018 0 РепортажиФото После игры у немецких болельщиков будут совсем другие лица Нельзя просто взять и провести чемпионат мира без Златана Любовь не имеет преград Мексиканский шаман заклинает Кубок мира В его родной стране инспектор ДПС выглядит именно так Президент «Локомотива» Илья Геркус случайно забрел на трибуну для простых смертных Йоахим Лев с самого начала предчувствовал недоброе Пожалуйста! Но больше с русскими не пей Йозуа Киммих укрощает мяч Мексиканцы костьми ложились, чтобы не дать игрокам сборной Германии забить Мануэль Нойер выносит мяч подальше от своих владений От мексиканского напора у немцев в прямом смысле поджимались ноги Хуан Карлос Осорио внимательно изучает технику исполнения кросса от Тони Крооса Хавьер Эрнандес переживает за голову своего партнера Судья Алиреза Фагани глух к просьбам Чичарито Звездный миг Ирвинга Лозано Матс Хуммельс попал под прессинг Месуту Озилу пришлось несладко в такой плотной опеке Пока мексиканцы играли в футбол, немцы исполняли брейкданс Игрок сборной Мексики оказался в нокдауне Легендарный Рафаэль Маркес вышел на замену и стал четвертым игроком в истории, сыгравшим на пяти мировых чемпионатах Чувство скорой победы окрылило Уго Айялу Звучит финальный свисток. Озил в шоке Мануэль Нойер не вешает нос: вперед еще как минимум две игры Победа над Германией — большое событие для Хуана Карлоса Осорио и его команды Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: