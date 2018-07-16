Чемпионат мира по футболу. Финал. Франция — Хорватия — 4:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 12:12, 16.07.2018 0 РепортажиФото Легкой походкой в футбольную реальность Последний день Забиваки Хорватские болельщики не теряли возможности сделать селфи со знаменитостями Церемония закрытия чемпионата мира оказалась очень зрелищной Наконец гимн чемпионата мира прозвучал вживую на турнире Филипп Лам прощается с самым важным титулом в карьере Желанный Кубок каждого футболиста Дешам вспомнил молодость Эрнандес цепляется за знакомого по Мадриду коллегу Борьба Варана и Манджукича Вселенская грусть в глазах Модрича Льорис не позволил забить хорватам третий гол Хорватский президент радуется забитым голам своей команды Погба указывает судье на игру Перишича рукой В финале ЧМ впервые была применена система видеоповторов Футбол без политики Жиру не оставлял попытки забить на ЧМ Самый странный забег на этом турнире Скажем «нет» насилию! Главная ошибка Мбаппе на чемпионате мира Ловрен оказался не рад встрече с Pussy Riot Модрич угоняет мяч у Погба франко-хорватский конфликт за мяч Мадридское дерби в действии Пролетая на «Лужниками» Это точно соперники по финалу? Макрон не стал скрывать своих эмоций после забитых голов Состояние всех Хорватии в одном фото Качать Дешама! Два брата Поля Погба пришли поддержать своего младшего родственника 250 миллионов евро на одном фото Кимпембе и Эрнандес устроили забег по стадиону с флагом Жиру наконец дождался своего чемпионства Благодарный болельщик из Алжира Дешам размахивает французским триколором Путину не чемпион мира, но ему можно Макрон вручает Мбаппе приз лучшему молодому игроку турнира Капитан Хорватии и Капитан России на одном фото Инфантино не верит, что ЧМ подошел к концу Хорваты нашли утешение в объятьях президента своей страны Владимир Путин награждал участников финала ЧМ серебряными и золотыми медалями Ливень не помешал французом как следует отпраздновать чемпионство Сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира Не время для Путина Менди решил лежа отпраздновать чемпионство Умтити и Толиссо были рады сильному ливню Дочь Грязманна явно не очень довольна долгим празднованием сборной Франции Гризманн спустя несколько разочаровывающих финалов наконец завоевал титул Дидье Дешам отпраздновал чемпионство со своей семьей Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: