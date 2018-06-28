Чемпионат мира по футболу. Бразилия — Сербия — 2:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Роналдиньо уже не тот
Дотянуться до небес
Москва превратилось в Рио-де-Жанейро
А вы тоже собираете наклейки?
Бразильская уточка
А вот, кто украл Кубок мира
Спор за мяч
Лидер селесао
Кручу-верчу, запутать хочу
Телекинез по-бразильски
Пройдешь прямо и налево, там будет вывеска — WC
Обычно красно-белые трибуны окрасились в желто-зеленый
Полет фламинго
Братья!
Вождь краснокожих
Цвет настроения желто-синий
Сербы, к сожалению, покидают Россию
Неймар по-прежнему в поиске себя
Первый полет
Встреча десяток
Бесконтактный фол
Вбил, словно, гвоздь молотком
Хвала небесам
Билет на балет
Неймар и массовка
Тите, простите
Дуэль Неймара с сербским вратарем
Давай пять!
В поисках голов
Бразильская ХУ
Держите за нас кулаки
Сербы покидают турнир
Бразильская грудь
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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