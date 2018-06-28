Чемпионат мира по футболу. Бразилия — Сербия — 2:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 11:55, 28.06.2018 0 РепортажиФото Роналдиньо уже не тот Дотянуться до небес Москва превратилось в Рио-де-Жанейро А вы тоже собираете наклейки? Бразильская уточка А вот, кто украл Кубок мира Спор за мяч Лидер селесао Кручу-верчу, запутать хочу Телекинез по-бразильски Пройдешь прямо и налево, там будет вывеска — WC Обычно красно-белые трибуны окрасились в желто-зеленый Полет фламинго Братья! Вождь краснокожих Цвет настроения желто-синий Сербы, к сожалению, покидают Россию Неймар по-прежнему в поиске себя Первый полет Встреча десяток Бесконтактный фол Вбил, словно, гвоздь молотком Хвала небесам Билет на балет Неймар и массовка Тите, простите Дуэль Неймара с сербским вратарем Давай пять! В поисках голов Бразильская ХУ Держите за нас кулаки Сербы покидают турнир Бразильская грудь Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: