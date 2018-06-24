Чемпионат мира по футболу. Бельгия — Тунис — 5:2 Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Красный дьявол
Цвет настроения — черно-желто-красный
У них нет Криштиану Роналду, но есть большие сердца
Полумесяц и звезда освещают путь сборной Туниса
Время задуматься
Россия преображает даже болельщиц мусульманских сборных
Бельгийский Сергей Фурсенко также присутствовал на арене в Тушино
Бойфренд Виктории Бони в перерывах от встреч с подругой играет в футбол
Научусь летать
Эден Азар оформляет дубль
Тунисская грация
Летают по полю
Эдену Азару оформили африканский сэндвич
Де Брюйне — первый
Воззвавший толпу
Motral Combat — 2018
Газон «Спартака» и Аксель Витсель по-прежнему не в ладах
Бельгийцы довели Тунис до судорог
Остановись, Миши
Миши в погоне за мячом и медом
Рывок Феллайни, теперь вы видели все
Какая боль
Вечеринка отменяется
Где-то мы с тобой виделись
Антошка, Антошка, пойдем копать картошку
Звездопад
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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