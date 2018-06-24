Чемпионат мира по футболу. Бельгия — Тунис — 5:2 Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 13:00, 24.06.2018 0 РепортажиФото Красный дьявол Цвет настроения — черно-желто-красный У них нет Криштиану Роналду, но есть большие сердца Полумесяц и звезда освещают путь сборной Туниса Время задуматься Россия преображает даже болельщиц мусульманских сборных Бельгийский Сергей Фурсенко также присутствовал на арене в Тушино Бойфренд Виктории Бони в перерывах от встреч с подругой играет в футбол Научусь летать Эден Азар оформляет дубль Тунисская грация Летают по полю Эдену Азару оформили африканский сэндвич Де Брюйне — первый Воззвавший толпу Motral Combat — 2018 Газон «Спартака» и Аксель Витсель по-прежнему не в ладах Бельгийцы довели Тунис до судорог Остановись, Миши Миши в погоне за мячом и медом Рывок Феллайни, теперь вы видели все Какая боль Вечеринка отменяется Где-то мы с тобой виделись Антошка, Антошка, пойдем копать картошку Звездопад Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: