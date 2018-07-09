ЧМ-2018. 1/4 финала. Уругвай — Франция — 0:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Нижний Новгород принимал свой последний матч на этом ЧМ
Салах давно дома, но его фанаты все еще тут
Стадион в ожидании матча 1/4 финала
Зеленое чудовище и дети на улицах Нижнего Новгорода
Звездный патруль в Нижнем Новгороде
Уругвайские фанаты до начала матча были счастливы
Кавани так и не сумел помочь своей команде
Мбаппе получил предложение, от которого сложно отказаться
Кавани даже на скамейке феерит с мячом
Павар задумался о своем побеге из «Штутгарта»
Стуани пытается обыграть Погба в надежде отыграть один мяч
Однажды в Турине
Стуани и отсутствие соперников
Судья явно не верит игре Павара
Жиру пытается выиграть мяч и, наконец, забить на этом чемпионате
Гол Варана в действии
Единственное фото, где представители «Атлетико», «Реала» и «ПСЖ» не демонстрируют неприязнь друг к другу
Дешам недоволен игрой своей команды
Гризманн пытается обыграть Муслеру
Погба недоволен тем, что Толиссо опередил его на мяче
Гризманн все ближе к званию лучшего игрока турнира
Павар надеется, что мяч залетит в ворота, как в матче с Аргентиной
Фернандо Муслера и его провальный момент на турнире
Одна из лучших атак на этом чемпионате мира в одном кадре
Секретные переговоры Погба и Гризманна
Оскароносная игра Килиана Мбаппе
Кулак ярости Диего Година
Оскар Табарес пытается правильно произнести имя Хонатана Урретавискайя
Кавани задумался о вечном
Канте и лезгинка с мячом
Хименес пытается опередить Погба в борьбе за мяч
Толиссо и мяч: искра, буря, безумие
Прыжок через Година в исполнении Погба
Французские болельщики распевают марсельезу
Поль Погба явно не рад видеть Макси Гомеса
Дешам просит Гризманна не говорить на испанском при уругвайцах
Касерес и Умтити борются за мяч
Послематчевый диалог двух тренеров
Горечь поражения в лице Уругвая
Гризманн утешает одноклубника Диего Година
Уругвай благодарит своих болельщиков
Дешам бежит за Кубком мира
Лучший игрок матча с Кимпембе на спине
Фанат Уругвая не может поверить вылету своей команды
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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