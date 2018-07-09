ЧМ-2018. 1/4 финала. Уругвай — Франция — 0:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 14:37, 09.07.2018 0 В центре вниманияРепортажиФото Нижний Новгород принимал свой последний матч на этом ЧМ Салах давно дома, но его фанаты все еще тут Стадион в ожидании матча 1/4 финала Зеленое чудовище и дети на улицах Нижнего Новгорода Звездный патруль в Нижнем Новгороде Уругвайские фанаты до начала матча были счастливы Кавани так и не сумел помочь своей команде Мбаппе получил предложение, от которого сложно отказаться Кавани даже на скамейке феерит с мячом Павар задумался о своем побеге из «Штутгарта» Стуани пытается обыграть Погба в надежде отыграть один мяч Однажды в Турине Стуани и отсутствие соперников Судья явно не верит игре Павара Жиру пытается выиграть мяч и, наконец, забить на этом чемпионате Гол Варана в действии Единственное фото, где представители «Атлетико», «Реала» и «ПСЖ» не демонстрируют неприязнь друг к другу Дешам недоволен игрой своей команды Гризманн пытается обыграть Муслеру Погба недоволен тем, что Толиссо опередил его на мяче Гризманн все ближе к званию лучшего игрока турнира Павар надеется, что мяч залетит в ворота, как в матче с Аргентиной Фернандо Муслера и его провальный момент на турнире Одна из лучших атак на этом чемпионате мира в одном кадре Секретные переговоры Погба и Гризманна Оскароносная игра Килиана Мбаппе Кулак ярости Диего Година Оскар Табарес пытается правильно произнести имя Хонатана Урретавискайя Кавани задумался о вечном Канте и лезгинка с мячом Хименес пытается опередить Погба в борьбе за мяч Толиссо и мяч: искра, буря, безумие Прыжок через Година в исполнении Погба Французские болельщики распевают марсельезу Поль Погба явно не рад видеть Макси Гомеса Дешам просит Гризманна не говорить на испанском при уругвайцах Касерес и Умтити борются за мяч Послематчевый диалог двух тренеров Горечь поражения в лице Уругвая Гризманн утешает одноклубника Диего Година Уругвай благодарит своих болельщиков Дешам бежит за Кубком мира Лучший игрок матча с Кимпембе на спине Фанат Уругвая не может поверить вылету своей команды Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: