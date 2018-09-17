Золотые призеры Серебряной осени. Российские пилоты Атоев и Корнеев — вторые в GT Sprint

Нюрбургринг — трасса культовая. Достаточно вспомнить про «Нордшляйфе», северную петлю, которая принесла немало проблем самым титулованным пилотам. Вся трасса тогда состояла из 26 километров дороги. Сейчас, конечно, она стала в разы меньше. И наши гонщики из команды SMP Racing Атоев и Корнеев на ней не потерялись!

Стартовали глубоко сзади, с 15-й позиции, по итогам квалификации. Что поделать: конкуренция в зачете Sprint очень высока. Ребята на Mercedes стартовали с огромными амбициями. Здесь, в отличие от венгерского Хунгароринга, есть прекрасные места для обгона, хороших маневров. Словом, молодежь не растерялась.

По результатам гонки 35-й Mercedes российской команды финишировал 11-м. И в итоге он стал вторым по итогам всей серии!

Надо признать, что вся команда, включая механиков, держалась очень грамотной тактики .Во время обязательных пит-стопов ни разу не провалились. Максимальная потеря в позиции — 3 места, которую потом наверстать довольно легко. Так и получилось.

Корнеев вытянул 14-е место. Потом случилось следующее: машина пошла на переобувку через две минуты после открытия окна обязательных пит-стопов. Владимир Атоев вернулся на трассу уже на «чертовой дюжине» , а потом отыграл еще две позиции! В итоге экипаж стал вторым в кубке Silver в этой гонке и в чемпионате в общем зачете.

И вот, свежие впечатления. «На первом круге, после удара в заднее колесо от одного из соперников, мы потеряли две позиции. Потом на протяжении своей сессии гонки он старался отыграть места и прессинговал впереди идущую BMW. Я выехал на трассу на 13-м месте и впереди конкурентов. Итог — 11-й результат! — прокомментировал заезд пилот программы SMP Racing Владимир Атоев». Хорошо, что мы закончили серию так высоко!»

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