В Челябинске завершился седьмой Международный юношеский хоккейный турнир «КУБОК ŠKODA», который проходил с 15 по 20 апреля на Ледовой арене «Трактор». Победу в соревновании одержала команда «Салават Юлаев» из города Уфа. Поддержать юниоров пришли легендарный хоккеист Сергей Бабинов, известный актер и шоумен Станислав Ярушин, а также знаменитые спортивные ведущие Денис Казанский и Дарья Миронова.

Закончились финальные игры седьмого Международного юношеского хоккейного турнира «КУБОК ŠKODA», который проводит ŠKODA AUTO Россия при поддержке Федерации хоккея России. Его цель – продвижение молодежного спорта, сохранение хоккейных традиций и воспитание нового поколения атлетов. С прошлого года чемпионат получил статус международного состязания. В этом сезоне наряду с российскими командам в нем приняли участие сразу 2 европейские – Mladí Draci Šumperk из города Шумперк, Чехия и «Динамо» из города Рига, Латвия.

Впервые в истории Кубка состоялась трансляция финального матча на сайтах ведущих спортивных СМИ Россиии в социальных сетях ŠKODA.

«Это был действительно захватывающий турнир, – отмечает Ян Прохазка, Руководитель ŠKODA AUTO Россия. – Ребята показали настоящее мастерство на льду и продемонстрировали истинный чемпионский дух! Мы очень ими гордимся! «КУБОК ŠKODA», который проходит уже в седьмой раз, нацелен в первую очередь на популяризацию спорта среди молодежи, дает возможность юным атлетам окунуться в атмосферу большого хоккея.

Я от всей души поздравляю всех участников соревнований, желаю им не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины. Также хотел бы выразить благодарность всем родителям, которые мотивируют своих детей заниматься спортом и всячески поддерживают их в этом. Отдельно хочу поблагодарить родителей, которые приводят ребят в хоккейные секции и, несмотря на плотный график тренировок, находят ради них силы и время — все, чтобы вырастить будущих чемпионов».

«КУБОК ŠKODA» полностью соответствует международным правилам игры в хоккей, организацией его спортивной части занимается непосредственно ФХР. «Мы в Федерации хоккея России уделяем большое внимание развитию детско-юношеского хоккея, это один из приоритетов нашей работы. VII ежегодный Международный юношеский хоккейный турнир «КУБОК ŠKODA» — важный этап в нашем календаре соревнований, – комментирует Владислав Третьяк, Президент Федерации хоккея России. – Хоккей дает очень многое для развития молодого человека, для его воспитания.

Проведение Кубка в Челябинске — неслучайно: Урал славен своими хоккейными традициями, это по-настоящему хоккейный регион, который воспитал целую плеяду выдающихся спортсменов, прославляющую нашу страну на лучших аренах мира. Конечно, кроме позитивных эмоций у ребят есть и уникальная возможность перенять опыт у своих товарищей по игре из других стран, использовать накопленные знания в будущем, ведь обмен опытом очень важен. Я уверен, что юные хоккеисты, которые сражались в ледовых баталиях на турнире «КУБОК ŠKODA», еще не раз заявят о себе. И возможно, однажды кто-то из них наденет свитер сборной страны!»

Командный дух хоккея, его динамичность и характер очень близки философии ŠKODA. Марка имеет долгую историю поддержки этого вида спорта. Помимо организации собственного юношеского турнира чешский бренд с 1993 года выступает генеральным спонсором Чемпионата мира по хоккею IIHF. Это самое длительное сотрудничество в истории спортивных дисциплин, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса. Кроме того, с 2010 года марка является официальным партнером Федерации хоккея России и Национальной сборной России по хоккею.

Источник: ŠKODA

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