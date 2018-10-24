Зам. гендиректора БК «Лиги Ставок» Александр Егоров: «Самый популярный для ставок вид спорта — футбол»

Заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров, выступая на спортивном бизнес-форуме – Sport Leaders Global Forum, рассказал, на какие спортивные события россияне ставят чаще всего.

«Самый популярный для ставок вид спорта — футбол, на футбольные матчи ставит 52% пользователей букмекерских контор. На втором месте теннис — 14%, на третьем баскетбол с 12%. На хоккей ставит 8% любителей спорта, на волейбол — 6%», — отметил Александр Егоров.

В рамках кейс-сессии «Лучшие коммерческие активации чемпионата мира по футболу 2018» БК «Лига Ставок» представила спонсорский проект Первого канала — телепередачу «Твоя игра», выходившую во время трансляций матчей.

«Проект «Твоя игра» стал уникальным шоу спортивных прогнозов на матчи чемпионата мира по футболу 2018. Мы привлекали к нему достаточно медийных участников. Из личных наблюдений могу отметить, что не без помощи этой программы в просмотр матчей было вовлечено большое количество девушек», — рассказал Егоров.

БК «Лига Ставок» является генеральным партнером форума.

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