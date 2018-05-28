Юрий Красовский: Объем ставок на РФПЛ сопоставим с Лигой чемпионов»

В МИА «Россия Сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная итогам чемпионата России по футболу, генеральным партнером которого в сезоне-2017/18 гг. выступила БК «Лига Ставок».

В мероприятии приняли участие президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин, коммерческий директор Премьер-Лиги Павел Суворов, спортивный директор Виктор Пышкин, а также Юрий Красовский – президент БК «Лига Ставок». Почётным гостем пресс-конференции стал Евгений Ловчев – легендарный футболист московского «Спартака» и постоянный эксперт БК «Лига Ставок». Участники отметили высокую результативность сезона, повышенный интерес болельщиков к матчам Чемпионата России, а также рассказали о продлении сотрудничества РФПЛ и БК «Лига Ставок» в качестве генерального партнера Чемпионата России по футболу еще на 4 года.

«Чемпионат проведен успешно. Это и наша оценка, и мнение наших партнеров. В том числе компании «Лига Ставок» и ее президента Юрия Красовского», – сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин в начале пресс-конференции.

Юрий Красовский подробно проанализировал итоги футбольного сезона, представив расширенную статистику по ставкам и росту популярности матчей РФПЛ среди российских болельщиков – клиентов БК «Лига Ставок».

Так, в сезоне 2017/2018 гг. количество заключенных пари на матчи РФПЛ выросло более чем на 36% по сравнению с предыдущим сезоном. А по общему объему ставок Чемпионат России обогнал все национальные чемпионаты.

«Оборот ставок на РФПЛ превзошел оборот на матчи английской Премьер-лиги, испанской Примеры, Лиги Европы, итальянскую Серию А. Лишь немного уступили Лиге чемпионов», – сообщил Юрий Красовский. На Лигу чемпионов пришлось 6,6% от общего оборота, 5,79% – на РФПЛ, на АПЛ – 5,7%. По количеству уникальных клиентов, сделавших ставки на игру, самым популярным стал матч «Спартак» – «Зенит».

«Если говорить о клубах, на которые чаще всего ставят, лидирующую позицию занимает «Спартак» – 10,76% ставок были сделаны на него. На втором месте «Зенит» – 10,58%. 7,85% у «Локомотива». ЦСКА занял четвертое место – 7,51%, и на пятом месте «Ахмат» – 6,52%», – рассказал Красовский.

На рынке победителя чемпионата чаще всего ставили на «Локомотив» (40,99% объема рынка), на втором месте оказался «Зенит» (31,33%), тройку замкнул «Спартак» (19,83%). Четвертым стал ЦСКА (4,72%).

В сезоне-2017/18 гг. БК «Лига Ставок» сделала лучшее предложение на рынке на матчи РФПЛ: увеличила возможный выигрыш до 10 миллионов рублей, а также представила самые высокие коэффициенты на фаворитов. Так, рекордная выплата выигрыша по одной ставке составила 7 860 000 рублей (ЦСКА — «Уфа»).

«По итогам сезона сумма ставок превысила сумму выплат на 8,9%. Самыми доходными клубами для букмекера стали «Локомотив», «Арсенал», ЦСКА, «Краснодар», «Спартак», «Ахмат», «Динамо» и «Урал». Игроки были в плюсе по ставкам на «Тосно», «Рубин», «Анжи», «Ростов», «СКА-Хабаровск» и «Амкар», – заключил президент БК «Лига Ставок».

Юрий Красовский также сообщил, что футбол стал самым популярным видом спорта у клиентов БК «Лига Ставок». Объем ставок на него составил 46,87% от оборота. Объем ставок на баскетбол составил 14%, на теннис – 13%.

Напомним, что сотрудничество РФПЛ и БК «Лига Ставок» началось в 2010 году с совместной работы в рамках общеевропейской «Системы раннего оповещения», направленной на борьбу с договорными матчами. В 2014 году БК «Лига Ставок» стала официальной букмекерской компанией РФПЛ, а с 2017 года – обладателем эксклюзивного титула генерального партнера чемпионата России по футболу. В ближайшие 4 года РФПЛ и БК «Лига Ставок» намерены развивать свое многолетнее партнерство по основным направлениям.

Источник: БК «Лига Ставок»

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