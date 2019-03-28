Юрий Красовский: «Объем целевых отчислений в 2019 году может увеличиться в 3 раза»

По итогам 1 квартала 2019 года общий объем целевых отчислений членов Первой саморегулируемой организации букмекеров России в пользу профессионального и детско-юношеского спорта составит не менее 135 млн рублей.

С момента принятия закона о целевых отчислениях букмекеров, который инициировал Виталий Мутко на посту вице-премьера Правительства РФ, динамика финансирования спорта России стабильно растет.

Суммарный объем целевых отчислений организаторов пари за 2018 год составил 807,8 млн рублей, что превысило аналогичные показатели предыдущего года почти в 2 раза

По оценкам Президента Первой СРО Юрия Красовского, к концу 2019 года эта цифра может вырасти до 3 млрд рублей. Важным фактором, напрямую влияющим на увеличение объема финансирования букмекерами спорта РФ, стало обновление базы расчета целевых отчислений. Согласно новому федеральному закону РФ с начала 2019 года в нее включены, помимо ставок в ППС, также и интерактивные ставки. Этот шаг государства направлен, прежде всего, на дополнительное финансирование спортивных федераций и профессиональных лиг России, а также на необходимое совершенствование законодательных требований в отношении организаторов пари, принимающих ставки в Интернете.

Сегодня онлайн-сегмент букмекерского бизнеса демонстрирует мировой тренд по росту: доля онлайн-ставок по отношению к офлайн составляет уже порядка 70% Значительное влияние на такую динамику оказал прошедший чемпионат мира по футболу в России. На текущий момент в Рунете легально оперируют 16 лицензированных букмекерских компаний, 10 из которых — члены Первой СРО: ПМБК (ligastavok.ru), ООО «РУС-ТЕЛЕТОТ» (tennisi.bet), ООО «Управляющая компания НКС» (winline.ru), ООО «ДИДЖИТАЛ БЕТТИНГ» (bwin.ru), ООО «БК “ФАВОРИТ”» (888.ru), ООО «БЕТРИНГ» (parimatch.ru), ООО «Букмекер Паб» (1хstavka.ru), ООО «МЕЛОФОН» (melbet365.com), ООО «Фортуна» (betcity.ru), АО «СпортБет» (mostbet.ru).

О том, что букмекеры планируют существенно увеличить объем целевых отчислений за счёт интерактивных ставок, Президент Первой СРО Юрий Красовский публично заявил ещё в конце 2018 года на итоговой годовой пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». По его словам, именно букмекерский бизнес стал одним из основных источников финансирования спорта РФ. Так, только БК «Лига Ставок» за 2018 год инвестировала порядка 1 млрд рублей на развитие национального спорта, а общий объем фактически уплаченных целевых отчислений членами Первой СРО составил 421,5 млн рублей.

К концу 2019 года мы ожидаем увеличение объема целевых отчислений примерно в 3 раза, — сообщил Юрий Красовский. — Этому в значительной степени могут поспособствовать и те законопроекты, которые находятся сейчас в стадии разработки: об ограничении перечня событий для приема ставок, о запрете визуализации и вводе штрафов за неуплату целевых отчислений букмекерскими компаниями. Первая СРО является публичным сторонником принятия данных законов и принимает самое активное участие в их обсуждении»

На сегодняшний день в Первой СРО действуют соглашения с крупнейшими федерациями и профессиональными лигами России: Союзом биатлонистов России, Российской Федерацией баскетбола, Единой лигой ВТБ, Всероссийской федерацией волейбола, Федерацией гандбола России, Российской шахматной федерацией, Национальной федерацией бадминтона России, Союзом смешанных боевых единоборств, Федерацией хоккея с мячом, Федерацией тенниса России, Российским футбольным союзом, Федерацией настольного тенниса России, Федерацией хоккея России, Континентальной хоккейной лигой, Федерацией регби России, Федерацией кёрлинга России и Федерацией бокса России.

Помимо этого, компании Первой СРО реализуют крупнейшие спонсорские контракты российского букмекерского рынка: БК «Лига Ставок» является генеральным партнёром Российской Премьер-Лиги и официальным партнером Федерации хоккея России, Betcity сотрудничает с ФК ЦСКА Москва, Winline — официальный букмекер ФК «Спартак». Годовой объем спонсорских соглашений составил порядка 1,5 млрд рублей.

Источник: Лига ставок

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»