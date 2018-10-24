СБК приглашает на деловой завтрак «Ледовые арены. Высокие технологии»

Интерес к инвестированию в ледовые комплексы, их строительству и оснащению, разработке грамотных бизнес-планов и максимально эффективной эксплуатации заключается в общении с участниками рынка. На деловом завтраке СБК, который пройдет 31 октября в InLiberty Москва, эти темы обсудят сильнейшие эксперты отрасли. Гости завтрака узнают о лучших практиках и новых проектах, а также смогут лично задать любые вопросы признанным профессионалам.

Бизнес-завтрак «Ледовые арены. Высокие технологии» пройдет в Москве, по адресу: Столярный переулок, 3 к 1. Участие — бесплатное.

Победой на Олимпийских играх 2018 года российский хоккей окончательно закрепил за собой статус национального вида спорта. Федерация хоккея России рассчитывает, что число любителей этой игры продолжит активно расти. Например, в опубликованной недавно программе развития говорится, что к 2022 году заниматься хоккеем в Российской Федерации будут более 680 тыс. человек (сейчас их, по официальным данным, около 608 тыс.).

Главной проблемой, тормозящей развитие вида спорта, уже не в первый раз называется нехватка спортивных объектов с искусственным льдом. По соотношению количества катков и численности населения Россия уступает всем ведущим хоккейным державам мира. Только ФХР планирует за четыре года построить более 40 крытых спорткомплексов с искусственным льдом. Развитие любительских лиг и дефицит площадок, особенно в крупных городах, делают такие объекты привлекательными и для частного бизнеса. Тем более, что большие возможности для работы открывают новые технологии, позволяющие расширять количество услуг, повышать их качество и сокращать издержки.

Гости бизнес-завтрака «Ледовые арены. Высокие технологии»узнают о лучших практиках и новых проектах, а также смогут лично задать любые вопросы признанным профессионалам.

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Источник: СБК

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