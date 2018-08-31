Хоккеист Евгений Малкин совместно с NIVEA MEN установил мировой рекорд Гиннесса!

В Ледовом Дворце Парка Легенд 21 сентября состоялось грандиозное событие – всемирно известный хоккеист Евгений Малкин совместно с брендом NIVEA MEN установил мировой рекорд Гиннесса!

Более 12 лет NIVEA MEN поддерживает спортсменов, однако с этого года на счету бренда собственный мировой рекорд! Звезда НХЛ Евгений Малкин, который с этого года стал амбассадором NIVEA MEN, продемонстрировал самую длинную в истории хоккейную комбинацию, а помогли ему в этом 125 юниоров московских спортивных школ в возрасте от 10 до 16 лет. К этому значимому событию команда готовилась два месяца!

Всего за 8 минут хоккеистам удалось реализовать 109 передач и забить победную шайбу в ворота. Согласно правилам Книги рекордов, длина каждого паса должна была составлять не менее 9,1 метров, а на обработку шайбы и следующую (к слову, единственную возможную) передачу спортсменам отводилось не более 5 секунд. Всех участников события торжественно наградили сертификатом GUINNESS WORLD RECORDS.

Рекорд – мощный старт нашего сотрудничества с NIVEA MEN. Быть лицом бренда №1 – огромная честь для меня, и я уверен, впереди нас ждет еще не одна громкая победа! Ведь с таким зарядом уверенности нет ничего невозможного!» – отметил Евгений Малкин после церемонии вручения сертификата.

«Этот год для нас особенный – лицом бренда NIVEA MEN стал Евгений Малкин – и нам хотелось отметить это важное событие буквально с международным размахом! Попасть в Книгу Рекордов Гиннесса и войти в историю – исполнение мечты», – поделилась впечатлениями старший бренд-менеджер NIVEA MEN Юлия Кузьмина.

Источник: NIVEA MEN

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