Хоккеист Евгений Малкин совместно с брендом NIVEA MEN разработал простую формулу успеха для мужчин

Бренд №1 NIVEA MEN и всемирно известный хоккеист Евгений Малкин делятся секретом уверенности и представляют новую линейку средств для мужчин с чувствительной кожей, которая обеспечит комфорт и защиту каждый день!

Вот уже более 10 лет NIVEA MEN – официальный спонсор чемпионата мира по хоккею: для спортсмена уверенность в себе особенно важна, ведь от нее во многом зависит победа. Однако это правило работает не только на льду, но и в новой жизни! В новом рекламном ролике NIVEA MEN амбассадор бренда, двукратный чемпион мира, российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин делится секретом успеха – правильном настрое с утра, который заряжает уверенностью в себе на каждый день.

1. Правильный настрой

Большинство достижений великих людей зависит не только от их профессионалаизма, но и от верного настроя. Евгений Малкин часто сталкивается с тем, что с трибуны на него смотрят болельщики, ожидающие высоких результатов. Хоккеист отмечает, что для победы и на лтду, и в повседневной жизни важен именно правильный настрой – настрой на победу

2. Усердие

Успех сопутствует тем, кто постоянно работает над собой, трудится и развивается. Поэтому на вопрос, в чем секрет его успеха, Евгений Малкин часто отвечает, что за званием одного из лучших хоккеистов мира стоят долгий и упорный труд, дисциплина и самоконтроль

3. Внешний вид

Уверенность в себе во многом зависит от внешнего вида. Как говорится, встречают по одежке, поэтому NIVEA MEN и Евгений Малкин рекомендуют мужскую линейку средств для безупречного внешнего вида. Средства разработаны специально для мужчин, чтобы выглядеть на все 100% и чувствовать себя уверено

Средства «Для чувствительной кожи» NIVEA MEN разработаны специально для мужчин, которые сталкиваются с раздражением после бритья. Натуральные компоненты в составе серии не только снимают покраснения, но и улучшают защитные функции кожи, обеспечивая комфорт и уверенность в себе каждый день.

В новой линейке следующие товары:

Гель для бритья

С успокаивающим эффектом. Формула с экстрактом ромашки и витамином Е обеспечивает гладкое бритье и увлажняет кожу, предотвращая жжение.

Бальзам после бритья

Комфортное ощущение после бритья без чувства стянутости. Он не содержит спирта и быстро впитывается, не оставляя жирной пленки. Ухаживающие компоненты в составе бальзама обеспечивают 100%-ое увлажнение кожи.

Дезодорант для черного и белого

Средство №1 в мире против белых следов на черной одежде и появления желтых пятен на белой. Евгений Малкин отмечает, что использует средство во время тренировок для поддержания сухости ладоней, так как именно это помогает ему сохранить железную хватку.

Комплексный уход и надежная защита, мужественный аромат и стильный дизайн – линейка NIVEA MEN обединяет все, что нужно современному мужчине, чтобы чувствовать уверенность в себе каждый день.

Источник: NIVEA MEN

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