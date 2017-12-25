«Хендэ Мотор СНГ» подводит итоги 2017 года

Компания «Хендэ Мотор СНГ», эксклюзивный импортер и дистрибьютор автомобилей Hyundai на территории РФ, подводит предварительные итоги юбилейного 2017 года – в этом году компания отметила десять лет со дня основания. За 12 месяцев 2017 года планируется реализовать 159 000 автомобилей, что на 10% больше, чем в 2016 году.

Продажи и финансовые программы

Рост продаж во многом объясняется эффективностью большого количества финансовых программ, предлагаемых «Хендэ Мотор СНГ» совместно с банками-партнерами. На покупку автомобилей по кредитным программам приходится 52% от общего числа проданных автомобилей. Все более популярной у клиентов становится программа СТАРТ, позволяющая совершить покупку на выгодных условиях с небольшим, по сравнению с обычными программами кредитования, ежемесячным платежом . На сегодня около 40% всех кредитных клиентов выбирают данный продукт для финансирования покупки автомобиля. Также продолжает действовать программа H-Promise, по которой можно приобрести сертифицированный автомобиль Hyundai с пробегом на специальных условиях кредитования у официальных дилеров компании.

Обновление модельного ряда Hyundai

2017 год ознаменовался выходом второго поколения бестселлера марки и одного из самых популярных автомобилей в России – Hyundai Solaris. Модель, впервые появившаяся на рынке в 2013 году и завоевавшая признание автовладельцев и экспертов, производится на российском заводе марки в Санкт-Петербурге и занимает первое место по продажам среди других моделей Hyundai. Привлекательный дизайн, эффективные двигатели, современные шестиступенчатые коробки передач, жесткая конструкция кузова и улучшенная управляемость автомобиля – все это сделало Solaris одним их самых современных автомобилей в своем классе.

В сентябре компания «Хендэ Мотор СНГ» объявила о возвращении на российский рынок одной из самых популярных моделей Hyundai в мире – Sonata. Седьмое поколение модели Sonata отличается уникальным сочетанием технологического оснащения, динамических характеристик, размеров, дизайна, отделки салона, уровня комфорта и безопасности. Модель обладает широким набором современных технологий, включая поддержку Apple CarPlay, Android Auto мультимедиа-системой, и беспроводное зарядное устройство — для большего удобства пользования смартфоном во время движения. Hyundai Sonata в России представлена в пяти комплектациях — Primary, Comfort, Style, Lifystyle и Business.

Модели кроссоверов Tucson и Grand Santa Fe получили новые комплектации в 2017 году. Нyundai Tucson теперь представлен в четырех спецификациях – Active, Comfort, Travel, Prime. В ноябре 2017 года «Хендэ Мотор СНГ» представила лимитированную серию модели Grand Santa Fe – она отличается уникальным набором опций и новым цветовым решением отделки салона.

Модель Creta, ставшая безоговорочным бестселлером, продолжает удерживать лидерство среди кроссоверов; в 2017 году планируется реализовать 55 000 единиц.

Программа «Помощь на дороге»

В октябре 2017 года компания «Хендэ Мотор СНГ», совместно с АО «ГЛОНАСС», представила новый проект — «Помощь на дороге», сервис-провайдером которого является Российское Автомобильное Товарищество (РАТ). Сервис доступен для клиентов Hyundai с 1 ноября 2017 года. В случае непредвиденных ситуаций, при которых требуется техническая помощь (эвакуация, запуск двигателя, замена или ремонт колеса, вскрытие дверей, отключение сигнализации, подвоз топлива), на дороге водителю достаточно нажать на кнопку SOS – и уже через несколько секунд оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» ответит, чтобы уточнить информацию о происшествии. Далее информация, которая включает в себя, в том числе, местоположение автомобиля, передается сервис-провайдеру РАТ, оператор которого связывается с водителем также посредством устройства «ЭРА-ГЛОНАСС» для оказания оперативной технической помощи или эвакуации.

Благодаря «Помощи на дороге» владельцы автомобилей Hyundai могут сохранить свою мобильность, имея возможность максимально быстро устранить причины, мешающие продолжению движения.

Развитие дилерской сети

В 2017 году «Хендэ Мотор СНГ» продолжила развитие дилерской сети и экспансию в регионы, в том числе новые – в мае открылся официальный дилерский центр Hyundai в городе Грозный, он стал первым ДЦ иностранного бренда на территории Чеченской Республики. Всего в России на конец 2017 года действует 180 дилерских центров Hyundai, работающих во всех регионах страны.

Программа «Мир Хёндэ»

В 2017 году компания «Хендэ Мотор СНГ» официально представила программу привилегий для клиентов – «Мир Хёндэ». Эта программа делает владение автомобилем более комфортным, значительно упрощает его эксплуатацию, а также позволяет получить доступ к выгодным предложениям. К концу 2017 года количество зарегистрированных в ней пользователей составило 213 365 человек.

Источник: hundai.ru

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