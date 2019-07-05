«Хендэ Мотор СНГ» объявляет результаты работы за июнь и за первое полугодие 2019 года

Компания «Хендэ Мотор СНГ», эксклюзивный дистрибьютор автомобилей Hyundai на территории РФ, подводит итоги первого полугодия 2019 года. За указанный период было реализовано 88 015 автомобилей, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Результаты продаж за июнь 2019 года

Продажи «Хендэ Мотор СНГ» в июне 2019 года составили 16 331 автомобиль, что примерно равно аналогичному периоду прошлого года (-0,5%). Совокупный объем продаж за первое полугодие 2019 составил 88 015 автомобилей, показав рост в 1,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В июне, впервые в этом году, лидером продаж стал седан Hyundai Solaris. Он показал результат в 6 023 реализованных автомобиля, на 13,7% улучшив показатель мая. Этому способствовал запуск лимитированной серии Hyundai Solaris Super Series и промо предложение по программе СТАРТ для Solaris SE «Кредитные каникулы! 3 месяца в подарок».

Кроссовер Hyundai Creta впервые уступил пальму первенства по продажам в продуктовой линейке бренда, все же сохранив статус бестселлера в категории SUV. Число проданных автомобилей данной модели достигло отметки в 5 955 единиц. Третье место по объемам продаж занял кроссовер Hyundai Tucson, который в июне продемонстрировал результат в 1 958 проданных автомобилей. Этот показатель больше майского на 10,2%.

Отличный рост показал обновленный седан Hyundai Elantra, премьера которого состоялась в марте 2019 года. Число проданных автомобилей этой модели достигло 467 единиц, что на 21,9% больше показателя прошлого месяца.

Объем продаж за первое полугодие 2019 года

Общее число проданных автомобилей Hyundai в России за первое полугодие 2019 составило 88 015 единиц.

Статус самых продаваемых моделей сохранили Solaris и Creta: за 6 месяцев продаж было реализовано 30 710 седанов и 34 621 кроссовер. Третье место по итогам первого полугодия 2019 уверенно держит Hyundai Tucson с результатом в 11 403 проданных автомобиля.

Всего по итогам первого полугодия 2019 было продано 51 036 автомобилей сегмента SUV, что составляет 58% от общего результата и рост в 7,9% по отношению к аналогичному показателю прошлого года.

Такой результат стал возможен во многом благодаря финансовым продуктам Hyundai в России. Так, доля продаж в кредит по данным за первое полугодие 2019 года составляет порядка 50% или 33,5 тысячи авто, из них на программы Hyundai Finance приходится 25,4 тысячи авто или 76%. Этот показатель вырос на 10% по отношению к аналогичному периоду 2018 года.

Продажи по программе «Старт» по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года увеличились более, чем в два раза, составив 11,1 тысячи кредитов. Также около 8,1 тысячи автомобилей нашли своих владельцев в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Во втором полугодии фокус внимания будет направлен на разработку новых финансовых продуктов, которые дадут возможность еще большему числу клиентов стать владельцами собственного автомобиля Hyundai.

Компания «Хендэ Мотор СНГ», созданная в 2007 году и ставшая эксклюзивным дистрибьютором автомобилей марки Hyundai на территории Российской Федерации, обладает одной из крупнейших дилерских сетей в России, насчитывающей 187 дилерских центра по всей стране.

В 2010 году Hyundai Motor открыла в Санкт-Петербурге завод полного цикла и представила свою первую российскую модель — Hyundai Solaris. Второе поколение модели было презентовано на российском рынке в феврале 2017 года. В июле 2016 года компания презентовала компактный кроссовер Hyundai Creta, который с первых месяцев продаж является бессменным лидером в сегменте SUV.

С момента своего основания «Хендэ Мотор СНГ» увеличила продажи с 80 000 до 170 000 автомобилей в год. В 2018 году этот показатель составил 178 269 единиц. Модельный ряд компании насчитывает 8 моделей.

Источник: Hyundai

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