«Хендэ Мотор СНГ» и ПФК ЦСКА подписали спонсорское соглашение

Компания «Хендэ Мотор СНГ» и ПФК ЦСКА подписали на московском стадионе «ВЭБ-Арена» договор о сотрудничестве. Компания Hyundai продолжит поддерживать один из самых титулованных в истории российского футбола клубов в качестве официального спонсора.

В рамках соглашения логотип Hyundai будет размещаться на форме игроков ПФК ЦСКА, а также станет неотъемлемой частью рекламных кампаний на стадионе, проводимых во время домашних матчей и сопутствующих мероприятий с участием футболистов.

Одним из немаловажных плюсов для клиентов компании станет возможность бесплатно парковать свои автомобили марки Hyundai на всех домашних матчах ПФК ЦСКА.

«Подписание договора о сотрудничестве – знаменательное событие для компании Hyundai, – отметил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев. – Мы вновь стали партнерами футбольного клуба ЦСКА. Это партнерство демонстрирует нашу приверженность популярнейшему виду спорта в России. Мы надеемся, что наша поддержка позволит спортсменам добиваться наивысших результатов как в России, так и на международной арене».

Надеюсь, что благодаря новому контракту бренд Hyundai еще больше привлечет к себе внимание ценителей хорошего футбола и современных, технологичных и качественных автомобилей, а также укрепит свой имидж автомобильного лидера на территории нашей страны», — прокомментировал президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер.

Впервые компания Hyundai выступила партнером ПФК ЦСКА в 2010 году. В рамках предыдущих соглашений логотип Hyundai размещался на форме игроков ПФК ЦСКА и на стадионе во время домашних матчей ЦСКА. «Хендэ Мотор СНГ», таким образом, стала одним из самых долгосрочных партнеров ПФК ЦСКА.

Спонсорство футбольных мероприятий является одним из ключевых направлений глобальной стратегии Hyundai по поддержке спорта. Компания начала сотрудничать с FIFA в 1999 году и останется в списке главных спонсоров организации до 2022 г. в качестве официального автомобильного партнера. В прошлом году Hyundai Motor выступила официальным партнером Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, передав 530 автомобилей для нужд сборных, арбитров, официальных лиц и организаторов во время международного турнира. Помимо транспортной поддержки, компания также организовала множество активностей для поклонников футбола во время Чемпионата.

Компания «Хендэ Мотор СНГ», созданная в 2007 году и ставшая эксклюзивным дистрибьютором автомобилей марки Hyundai на территории Российской Федерации, обладает одной из крупнейших дилерских сетей в России, насчитывающей 187 дилерских центра по всей стране.

Источник: hyundai.com

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