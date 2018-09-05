Выдающийся дизайн и совершенные фото: Vivo представляет смартфон V11

Vivo представляет совершенно новый смартфон Vivo V11. Флагман из популярной линейки «V» оснащен AI-функциями, способными оптимизировать и упростить сценарии использования смартфона. Инновационный дисплей Halo FullView в сочетании с градиентной расцветкой изогнутого 3D-корпуса делает дизайн устройства удобным и запоминающимся. Vivo V11 – первый смартфон V-серии со сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей смартфона, позволяющим совмещать высокий уровень биометрической защиты данных и безупречный стиль.

Приоритеты нашей компании – сделать инновации доступными для пользователей. Именно поэтому для данной модели мы внедрили новейшие решения в области сканирования отпечатков пальцев, функции с использованием искусственного интеллекта, способные оптимизировать результаты фотосъемки или упростить доступ к информации, и многое другое, что улучшает впечатления пользователей о смартфонах Vivo», – говорит генеральный директор Vivo в России Ляо Люся.

AI-камера Vivo V11: Идеальные снимки – это просто

Модель V11 оснащена двумя основными камерами 12 Мп (24 миллиона светочувствительных элементов) + 5 Мп, идеально дополняющими друг друга. Главная камера имеет диафрагму f/1,8, а размер пикселя составляет 1,28 мкм. Сочетание этих характеристик повышает светочувствительность в условиях контрового света или низкой освещенности.

Благодаря технологии Dual Pixel камера разрешением 12 Мп имеет 24 миллиона светочувствительных элементов. Каждый пиксель может быть дополнительно разбит на два элемента, работающих независимо и существенно увеличивающих светочувствительность. Кроме того, стандартная для зеркальных камер технология автофокуса Dual Pixel позволяет фокусироваться всего за 0,03 секунды. Просто сделайте снимок, а V11 позаботится о его качестве.

V11 с искусственным интеллектом полностью перевернет ваше представление о мобильной фотографии. Обновленная технология HDR решает проблемы съемки в условиях контрового света или низкой освещенности, корректируя экспозицию и объединяя серию кадров в идеально четкий и сочный снимок. Изображения автоматически анализируются, при этом идентифицируются различные объекты, элементы и сцены, такие как «ночь», «портрет», «еда» или «цветы» и др., к которым применяются специальные эффекты. Что бы вы ни снимали, ваши фотографии всегда будут выглядеть потрясающе.

Фронтальная камера с 25-мегапиксельным сенсором делает снимки профессионального качества, а усовершенствованная AI-технология Face Shaping улучшает черты лица, сохраняя при этом естественную красоту.

Чтобы получить эффектный снимок, важно уметь выстроить его композиционно. Технология кадрирования портрета упрощает эту задачу. Искусственный интеллект анализирует текущее положение объекта вашей фотографии, а затем подсказывает, как держать смартфон, чтобы всегда получать портреты с идеальной композицией.

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Интеллектуальные функции и высокая производительность

Vivo V11 расширяет представления пользователей о возможностях смартфона при помощи AI-ассистентов Google Lens и Google ассистент.

Технология Google Lens, используя алгоритм глубокого обучения в сочетании с технологией нейронных сетей, помогает V11 идентифицировать объекты и сцены на фотографиях, а также выполнять поиск соответствующей информации. Все нужные данные — от сведений о достопримечательностях или растениях и животных до адреса магазина, где продается понравившаяся вам вещь, — всегда под рукой.

Google Ассистент — персональный голосовой помощник, способный воспроизвести музыку или видео, заказать авиабилеты, отправить сообщения, совершить покупки в интернете, найти нужный маршрут и многое другое.

Для обеспечения безупречной работы AI функционала V11 оснащен сверхмощным восьмиядерным процессором Snapdragon 660AIE от компании Qualcomm с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Новейшая версия операционной системы Funtouch OS 4.5 на базе Android 8.1 и помощник Jovi AI Engine обеспечивают наиболее эффективное распределение ресурсов процессора и памяти, чем когда-либо прежде. V11 легко справится с любыми задачами: от простейших операций до требовательных игр.

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Футуристический дизайн первого смартфона V-серии со сканером отпечатков пальцев в дисплее

Vivo V11 оснащен экраном Halo FullView™ с соотношением сторон 19,5:9 и Super AMOLED-матрицей, обеспечивающей яркое и четкое изображение. Ультратонкие боковые панели размером 1,76 мм, в сочетании с 3D-изогнутым корпусом и градиентной расцветкой, придают смартфону высококлассный внешний вид с любой стороны.

Благодаря оптическому сканеру отпечатков пальцев, спрятанному под экраном, V11 безошибочно определяет пользователя, а инновационное размещение сканера придает смартфону красивый футуристический вид и упрощает разблокировку.

Смартфон Vivo V11 получил усовершенствованную функцию «Распознавание лица». Используя инфракрасное излучение, V11 сканирует и анализирует 1024 параметра лица пользователя для молниеносной разблокировки даже в полной темноте.

Новые флагманы V-серии будут представлены в двух цветах, вдохновленных захватывающими тайнами вселенной: «Звездная ночь», сочетающий мистический черный и пронзительно-голубой, и «Сияние галактики», переливающийся фиолетовыми и голубыми оттенками.

Дата старта продаж и стоимость смартфонов V-серии в России будут объявлены дополнительно.

Vivo – глобальная высокотехнологичная компания, занимающая лидирующие позиции в создании инновационный продуктов и услуг в области мобильных коммуникаций. В настоящее время Vivo владеет и управляет R&D центрами в США (Сан-Диего) и Китае (Дунгуань, Шэньчжэнь, Нанкин, Пекин и Ханчжоу), деятельность которых сконцентрирована на разработке передовых потребительских технологий, включая 5G, искусственный интеллект, фотосъемку и разработке смартфонов следующего поколения.

Число пользователей Vivo составляет более двухсот миллионов человек (по данным на конец 2017 года). Смартфоны Vivo представлены на 18 странах, розничные магазины компании открыты в более чем 1000 городах по всему миру.

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