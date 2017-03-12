Вратаря «Урала» Николая Заболотного обвинили в «сдаче» игры «Арсеналу»

10 марта «Урал» проиграл в Туле местному «Арсеналу» со счетом 0:2. Болельщики в соцсетях и некоторые специалисты обвинили вратаря уральского клуба Николая Заболотного в том, что он преднамеренно пропускал мячи.
Николай Заболотный не сумел отбить пенальти, не лучшим образом пробитый аргентинским игроком «Арсенала» Федерико Расичем. А во втором тайме голкипер не дотянулся до мяча, отправленного тем же Расичем в ворота «Урала».
Некоторые болельщики подвергли Заболотного критике, кроме того, прозвучали обвинения в «сливе» игры. Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин написал в своем аккаунте в Twitter, что вратарь команды из Екатеринбурга «не особо хочет сегодня ловить».
Президент «Урал» Григорий Иванов тоже обратил внимание на игру Заболотного, но он объяснил это переживаниями вратаря в связи с рождением на днях его второй дочки. «По телекартинке видел, что Коля немного не в себе. Может быть, не выспался, не отдохнул. В эпизоде с пенальти — если бы оттолкнулся сильнее — отбил бы. И в эпизоде со вторым голом нужно было, конечно, реагировать. Я уверен, что Коля не мог ничего такого сделать… Просто так, к сожалению, в жизни бывает. Но я бы на месте главного тренера дал бы ему небольшой отдых», — рассказал Григорий Иванов.
ФК «Урал» не раз оказывался участников матчей, которые общественности казались подозрительными. Так, организация Federbet сообщала о том, что матч РФПЛ между «Уралом» и «Тереком» (1:4) имел все признаки договорного. После той встречи екатеринбургский клуб покинул главный тренер Вадим Скрипченко, перешедший в «Крылья советов».
Кроме того, примерно через месяц генеральный секретарь Federbet Франческо Баранка заявил «Рейтингу Букмекеров», что матч «Урал» — «Ростов» имел все признаки договорного. По его словам, странные движения ставок были зафиксированы на таких исходах, как победа «Урала», тотал меньше и точный счет 1:0. При этом аномальные движения ставок наблюдались буквально «везде», в том числе у международных и азиатских букмекеров, отмечал Франческо Баранка.
Источник: Рейтинг Букмекеров
Фото: официальный сайт тульского «Арсенала»
One thought on “Вратаря «Урала» Николая Заболотного обвинили в «сдаче» игры «Арсеналу»”
Не обязательно его можно определить как договорной по движению кэфов в БК. Как будто и без проверки не ясно что матч настолько договорной, что договорнее не бывает. Но уверен что как всегда любая проверка опять ничего не даст. Матчи то которые играют на wininside.ru ,ведь реально никто не проверяет или не хотят проверять, что скорей всего, но они же регулярно проводятся. Эти заявления и проверки — просто слова.