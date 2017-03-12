Вратаря «Урала» Николая Заболотного обвинили в «сдаче» игры «Арсеналу»

10 марта «Урал» проиграл в Туле местному «Арсеналу» со счетом 0:2. Болельщики в соцсетях и некоторые специалисты обвинили вратаря уральского клуба Николая Заболотного в том, что он преднамеренно пропускал мячи.

Николай Заболотный не сумел отбить пенальти, не лучшим образом пробитый аргентинским игроком «Арсенала» Федерико Расичем. А во втором тайме голкипер не дотянулся до мяча, отправленного тем же Расичем в ворота «Урала».

Некоторые болельщики подвергли Заболотного критике, кроме того, прозвучали обвинения в «сливе» игры. Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин написал в своем аккаунте в Twitter, что вратарь команды из Екатеринбурга «не особо хочет сегодня ловить».

Президент «Урал» Григорий Иванов тоже обратил внимание на игру Заболотного, но он объяснил это переживаниями вратаря в связи с рождением на днях его второй дочки. «По телекартинке видел, что Коля немного не в себе. Может быть, не выспался, не отдохнул. В эпизоде с пенальти — если бы оттолкнулся сильнее — отбил бы. И в эпизоде со вторым голом нужно было, конечно, реагировать. Я уверен, что Коля не мог ничего такого сделать… Просто так, к сожалению, в жизни бывает. Но я бы на месте главного тренера дал бы ему небольшой отдых», — рассказал Григорий Иванов.

ФК «Урал» не раз оказывался участников матчей, которые общественности казались подозрительными. Так, организация Federbet сообщала о том, что матч РФПЛ между «Уралом» и «Тереком» (1:4) имел все признаки договорного. После той встречи екатеринбургский клуб покинул главный тренер Вадим Скрипченко, перешедший в «Крылья советов».

Кроме того, примерно через месяц генеральный секретарь Federbet Франческо Баранка заявил «Рейтингу Букмекеров», что матч «Урал» — «Ростов» имел все признаки договорного. По его словам, странные движения ставок были зафиксированы на таких исходах, как победа «Урала», тотал меньше и точный счет 1:0. При этом аномальные движения ставок наблюдались буквально «везде», в том числе у международных и азиатских букмекеров, отмечал Франческо Баранка.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Фото: официальный сайт тульского «Арсенала»