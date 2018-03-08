Впиши себя в историю сборной России по футболу

Компания Mondelez International в России запускает беспрецедентный национальный проект, победители которого смогут исполнить мечту – лично познакомиться с футболистами сборной России, а возможно, даже сыграть с ними на поле!

Футбол уже давно стал любимым видом спорта и частью жизни многих россиян, но большую часть времени мы остаемся лишь сторонними наблюдателями. Компания ООО «Мон’дэлис Русь» меняет правила игры и совместно с Российским Футбольным Союзом запускает масштабный проект «Кубок вкуса 2018», благодаря которому преданные болельщики смогут стать частью футбольной истории! Это мероприятие будет проходить в крупных торговых сетях нашей страны.

«Кубок вкуса 2018» – это череда масштабных акций, которые состоятся по всей России. Принять участие в проекте просто – необходимо лишь приобретать продукцию брендов Alpen Gold, OREO, TUC, Dirol или Halls в магазинах-участниках, сохранять чеки, регистрировать их на сайте акции и бороться за желанные призы!

Первой всероссийской торговой сетью, участвующей в кампании «Кубок вкуса 2018», стала сеть «ДИКСИ» 1. С 26 февраля по 26 марта, приобретая продукты под брендами Alpen Gold, OREO, TUC, Dirol или Halls в магазинах «ДИКСИ», каждый участник акции получит возможность выиграть главный приз, за который точно стоит побороться – почетное звание «Селфи-капитана сборной России по футболу»! А именно, личную встречу, общение и памятную фотосессию с несколькими игроками сборной России по футболу.

Подробные правила «Кубка вкуса 2018» с описанием всех призов можно здесь.

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