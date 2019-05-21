Вновь избраны! Объявлены результаты народного голосования в премии «Автомобиль года в России-2019»

Российские автолюбители высказали мнение, какие автомобили считают лучшими более чем в 20 классах. Некоторые результаты оказались настоящим сюрпризом для гостей церемонии награждения премии «Автомобиль года в России», которая состоялась 16 мая в концертном зале «Известия Hall».

Церемония вручения премии «Автомобиль года в России» традиционно собирает на своих площадках всю автомобильную элиту. На протяжении 19 лет этот весенний автомобильный праздник не перестает удивлять гостей чем-то новым. В этот раз «Авто Года» устроило для своих гостей полное погружение в мир джаза. Почему бы и нет, ведь сочетание джазовых ритмов и звука мотора роскошных автомобилей — это воплощение классики и гармонии.

Открыл официальную часть церемонии Премии Руководитель проекта «Автомобиль года в России» Владимир Безукладников, поблагодарив всех собравшихся, участников голосования, спонсоров, партнеров мероприятия и обратился к гостям автомобильного праздника с приветственной речью:

Автомобиль года — это проект, в котором люди могут высказать своё мнение и быть услышанными. Оглашение результатов — это не подведение итогов статистики продаж. Скорее, это взгляд в будущее, основанный на эмоциональном восприятии автомобилей потребителями»

По итогам народного онлайн-голосования звания «Автомобиль года» были удостоены:

А. Городские автомобили — KIA Picanto; B. Малый класс — LADA Vesta; C. Малый средний класс — Volkswagen Golf; D. Средний класс — KIA Optima; E. Бизнес-класс — Toyota Camry;

F1. Представительский класс — Audi A8; F2. Представительский класс «премиум» — Mercedes-Maybach S-Класс; G1. Купе — Lexus RС; G2. Купе «премиум» — BMW 8 серии Coupe; G3. Грантуреры — Audi A7 Sportback; H1. Кабриолеты и родстеры — BMW Z4; H2. Кабриолеты и родстеры «премиум» — Mercedes-AMG GT родстер; I. Универсалы повышенной проходимости — Subaru Outback; K1. Компактные внедорожники — Mitsubishi Eclipse Cross; K2. Легкие внедорожники — Nissan X-Trail; K3. Средние внедорожники — Volkswagen Touareg; K4. Тяжелые внедорожники — BMW X7; K5. Пикапы — Volkswagen Amarok; L1. Компактвэны — Citroen C4 SpaceTourer; L2. Минивэны — Volkswagen Multivan; M1. Мини-фургоны — Renault Dokker Van; M2. Легкие фургоны — Ford Transit Custom; M3. Фургоны — ГАЗ ГАЗель NEXT.

В ходе торжественной церемонии были также названы победители в специальных номинациях:

Новинка года — KIA Ceed; Прорыв года — Aurus; Проект года — Московский Электробус; Любимая марка в массовом сегменте — Volkswagen; Любимая марка в премиальном сегменте — BMW; Лучший автомобиль для такси — ŠKODA Octavia; Лучший автомобиль для каршеринга — Hyundai Solaris; Самый узнаваемый китайский бренд — Chery.

Также на мероприятии состоялось вручение главного приза сезона — Volkswagen Golf 7 поколения. Ключи от культового автомобиля Константину Кузнецову из Ижевска вручил руководитель марки Volkswagen в России Томас Мильц. Вместе с автомобилем Константину достались комплект шин Continental EcoContact™ 6, годовой запас моторного масла Total Quartz и транспондер для скоростного проезда по платным дорогам T-pass.

Голосование проходило с 1 января по 14 апреля, принять в нем участие мог каждый совершеннолетний россиянин из любого региона. Голоса за своих фаворитов отдали более миллиона человек, причем, по статистике, большинство из них — мужчины: 84 % против 16 % в процентном соотношении. Чаще всего голосовали миллениалы и младшие представители поколения X — в среднем возраст участников колеблется от 25 до 44 лет. Подведение итогов голосования осуществлялось при поддержке независимой исследовательской компании Ipsos Comcon.

«Автомобиль года в России» — уникальный в своем роде автомобильный исследовательский проект, крупнейший в России и самый масштабный по охвату участников в мире. Победа каждого автомобиля в этом конкурсе — это реальное мнение реальных людей, вот почему его результаты так ценятся автомобильными брендами, а статус победителя высоко котируется на рынке.

Партнеры ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России»:

Главный приз предоставлен маркой Volkswagen (ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»). Эксклюзивный спонсор — шинная компания Continental (ООО «Континентал Тайрс Рус»). Официальный спонсор — моторные масла TOTAL QUARTZ (ООО «ТОТАЛ ВОСТОК»). Генеральный информационный партнер — «НАШЕ Радио». Партнер церемонии — Радио JAZZ/ Стратегический партнер — ООО «Автодор — платные дороги». Призовой партнер – бренд CAIMAN. Медиапартнер — журнал «5Колесо». ТВ-партнер — телеканал «Авто Плюс». Анализ и обработка данных — исследовательская компания Ipsos Comcon. При технической поддержке — «Русский АвтоМотоКлуб» (РАМК). Специальный партнер — телеканал «АВТО24». Специальный партнер — телеканал «Драйв».Партнер церемонии — Авто.ру

Источник: autogoda.ru

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