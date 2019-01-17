Владислав Третьяк и Юрий Красовский подарили хоккейную коробку Майнскому району Ульяновской области

В поселке Майна Ульяновской области состоялось торжественное открытие хоккейной коробки, установленной при активном участии президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, президента БК «Лига Ставок» Юрия Красовского, а также нападающего сборной России, олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира Ильи Ковальчука.

В церемонии открытия новой хоккейной площадки приняли участие председатель законодательного собрания Ульяновской области Валерий Малышев и глава администрации муниципального образования «Майнский район» Олег Шуенков.

Благодаря поддержке Федерации хоккея России и таких партнеров, как «Лига Ставок», мы имеем возможность устанавливать такие замечательные многофункциональные хоккейные коробки. В свое время мы даже не мечтали играть в таких условиях, — сказал Владислав Третьяк в своей приветственной речи. — Физкультура и спорт должны стать частью культуры каждого человека. Отрадно видеть, что губернатор Ульяновской области и его команда проводят большую работу по созданию условий для занятий физической культурой и спортом, популяризации здорового образа жизни»

«Хочу вам пожелать, чтобы эта ледовая площадка вырастила таких же богатырей, таких же героев России, как наши прославленные Владислав Третьяк и Илья Ковальчук! Вперёд! И хочу поделиться с вами девизом нашей компании — мы вместе, чтобы побеждать!» — поздравил всех собравшихся Юрий Красовский.

БК «Лига Ставок» — официальный партнер ФХР и сборной России по хоккею. Компания активно развивает проекты, направленные на поддержку детско-юношеского спорта в России. По словам Юрия Красовского, в 2019 году «Лига Ставок» приступила к реализации масштабного проекта по строительству хоккейных коробок по всей России. Первую из них уже опробовали юные хоккеисты Майнского района в ходе турнира, который состоялся сразу же после торжественной церемонии открытия.

Глава администрации района вручил Владиславу Третьяку и Юрию Красовскому благодарственные грамоты за активную работу, проводимую в регионе, в том числе за реализацию проектов, направленных на воспитание и оздоровление подрастающего поколения.

Источник: Лига ставок

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею