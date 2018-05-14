Vivo представила дизайн смартфона V9, посвященный чемпионству «Локомотива»

Компания Vivo, официальный партнер ФК «Локомотив», подготовила именные версии Vivo V9 в честь победы клуба в чемпионате России. На задней панели флагманского смартфона нанесен логотип «Локомотива» и фамилия каждого из героев первенства. Изначально кастомизированные устройства будут выпущены ограниченным тиражом, только для футболистов «Локомотива», тренерского и руководящего состава клуба.

Смартфон Vivo V9 с дисплеем FullView станет официальным средством связи ФК «Локомотив» и поможет команде улучшить качество рабочего и личного общения благодаря встроенным технологиям искусственного интеллекта. Сотрудничество Vivo и ФК «Локомотив» предусматривает различные маркетинговые активности и нестандартные активации. Логотип Vivo размещен на форме клуба, а также транслируется на бортах стадиона во время матчей. Ведущие футболисты «Локомотива» стали официальными лицами бренда на презентации нового смартфона Vivo V9.

«Локомотив» подписал контракт с производителем смартфонов Vivo

Партнерство с ФК «Локомотив» стало частью программы Vivo по поддержке активного образа жизни. Кроме этого, Vivo является официальным смартфоном предстоящего Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, долгожданного события, которое подарит зрителям радостные эмоции, зрелищное шоу, способное объединить людей самых разных взглядов со всего мира.

Нам близко стремление к победе и приверженность честной игре, которые характерны для «Локомотива». Vivo гордится победой своего партнёра в главном российском чемпионате! И мы рады отметить это выпуском специальной версии нашего флагманского смартфона», — заявил генеральный директор Vivo в России Ляо Люся.

2018 год стал знаковым для «Локомотива», и нам очень приятно получить уникальные смартфоны от нашего партнера, компании Vivo. У нашей команды появился официальный смартфон топового уровня, и я уверен, что именные модели будут напоминать всем игрокам нашего клуба о победе, вдохновляя нас на будущие свершения», — отметил Илья Геркус, президент ФК «Локомотив».

Vivo — молодой глобальный бренд, специализирующийся на создании смартфонов с безупречным качеством звука и превосходными камерами с помощью современных технологий. Vivo производит стильные смартфоны и делает передовые технологии доступными для людей по всему миру. Сегодня у нас двести миллионов пользователей, что делает Vivo одним из самых популярных брендов в мире. Как официальный спонсор Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, Vivo верит в важность поощрения молодых людей к самовыражению и активному образу жизни.

Источник: Vivo

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