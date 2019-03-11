В «Вегас Сити Холле» представят новый формат бойцовских шоу по версии World Total Kombat Federation

21 марта в Москве пройдет первое бойцовское шоу под эгидой новой международной профессиональной федерации World Total Kombat Federation (WTKF). Первый турнир по версии WTKF пройдет в Москве – на уникальной площадке Vegas City Hall — под слоганом «Универсальный боец» и объединит состязания лучших из лучших по нескольким спортивным дисциплинам. На этот раз международная команда промоутеров представит ценителям зрелищных единоборств не имеющий аналогов спортивный формат полноконтакных единоборств, в основу которого положены правила боевого самбо и рукопашного боя.

Федерация World Total Kombat Federation (WTKF), созданная в ноябре прошлого года в Швейцарии, стремительно развивается и имеет уже представительства в 10 странах мира. Поединки проходят в специальном ринге WTKF, что позволяет, в отличие от клетки, видеть бой во всех ракурсах. Формат боя — три раунда по три минуты, в ударной технике разрешены все техники нанесения ударов рук и ног. Данное правило позволяет исключить «скучный вялотекущий бой в партере» и делает поединки по версии WTKF по-настоящему зрелищными и напряженными.

В международном турнире WTKF 21 марта примут участие титулованные спортсмены из семи стран мира. Чемпион мира по универсальному бою и чемпион России по рукопашному бою Рашид Койчакаев (Россия, Балашиха) сразится с заслуженным мастером спорта по рукопашному бою Джахонгиром Джумаевым (Узбекистан). Много сюрпризов обещает и поединок тяжеловесов — молодой набирающий обороты боец Вячеслав Рябов, одержавший уже три сокрушительные победы по версии ММА, встретится с опытным Ханифом Мирзамагомедовым, выступавшим в таких промоушенах, как ACB и Fightnights.

В главных боях вечера сойдутся победитель кубка мира по боевому самбо, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, экс-чемпион организации Fightnight в среднем весе, Абусупиян Алиханов (Россия) и чемпион мира по ММА (союз ММА), участник ACB и Fightnights Нодар Кудукашвили., а также мастер спорта по рукопашному бою, победитель международных турниров Дмитрий Вяженко и двукратный чемпион мира по кикбоксингу Sean Tolouee (Турция).

Не обойдется и без зрелищного международного женского боя: чемпион мира по боевому самбо и рукопашному бою Ирина Алексеева (Россия) выйдет в ринг против титулованной чемпионки Азии и Узбекистана по рукопашному бою Шохиды Рахимовой (Узбекистан).

В рамках мероприятия состоится VI премия в области профессиональных единоборств Golden Gloves Award-2019. Международная премия в области профессиональных единоборств Golden Gloves Award учреждена в 2012 году известным российским спортивным промоутером Владимиром Хрюновым в поддержку популяризации бойцовских видов спорта. Лауреатами престижной премии успели стать такие легенды, как Костя Цзю, Заб Джуда, Эвандер Холлифилд, Майкл Баффер, Калле Зауэрленд, Сергей Ковалев, Сергей Харитонов, Александр Загорский, Магомед Абдусаламов, Крис Юбенк и другие. В этом году гостями премии снова станут самые яркие звезды и лучшие из лучших из мира спорта. Зрителей ждет концентрированная энергетика чемпионских боев по универсальным объединенным правилам самых популярных видов единоборств, и, конечно же, яркое шоу в промежутках между схватками. И все это в прямом эфире телеканала МАТЧ ТВ!

Источник: World Total Kombat Federation

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